Tere Jiménez encabeza reunión de seguridad regional en Aguascalientes; buscan lograr paz

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la 7.a Reunión de Seguridad Regional con sus homólogos de Colima, Indira Vizcaíno Silva; Guanajuato, Libia Denise García Muñoz Ledo; Jalisco, Pablo Lemus Navarro; Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y Zacatecas, David Monreal Ávila.

En el encuentro, donde también participaron el comandante de la V Región Militar, Porfirio Fuentes Vélez, así como mandos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, policías estatales y fiscalías de la región, se evaluaron las acciones coordinadas que han contribuido a la disminución de la incidencia delictiva en la zona.

Entre las estrategias destacadas se encuentra el reforzamiento de la vigilancia en puntos clave de conexión regional, como la carretera70 y accesos colindantes con Ojuelos, Jalisco, así como con Zacatecas y San Luis Potosí, donde se han intensificado los operativos de seguridad.

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En ese sentido, la gobernadora Tere Jiménez subrayó la importancia de mantener una vigilancia sólida en estas rutas estratégicas, fundamentales para la movilidad de personas, el traslado de mercancías y el desarrollo de actividades productivas.

Asimismo, reiteró que la seguridad es una tarea compartida que requiere coordinación, voluntad y acciones firmes, por lo que Aguascalientes mantiene su disposición de seguir sumando esfuerzos para garantizar la tranquilidad de las familias.

Como parte de los acuerdos, se determinó reforzar los operativos en zonas limítrofes ante el inicio de la Feria Nacional de San Marcos 2026.

Se acordó también trabajar en acciones que fortalezcan la operatividad regional de la Policía Cibernética y el funcionamiento de las máquinas tragamonedas.

AGUASCALIENTES ES SEDE DE LA 7º REUNIÓN CON GOBERNADORES DE LA REGIÓN PARA FORTALECER ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD



Esta mañana recibimos en Aguascalientes al Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, al Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, a la Gobernadora de Guanajuato,… pic.twitter.com/dvSq6W8Owo — Tere Jiménez (@TereJimenezE) April 14, 2026

El comandante de la V Región Militar agradeció la anfitrionía de la gobernadora y reconoció el trabajo que se realiza en esta entidad para mantener un entorno de paz y tranquilidad, no solo en Aguascalientes, sino en toda la región.

“Deseo expresar un agradecimiento especial a la gobernadora de Aguascalientes por su hospitalidad y por la calidez con la que este estado siempre nos recibe, pero, sobre todo, gracias por su compromiso y por hacer de esta entidad un punto de encuentro fundamental para la seguridad de la región”, expresó.

Asimismo, hizo hincapié en que la seguridad pública se construye desde lo local, pero se consolida a través de una visión regional y estratégica que ignore las divisiones geográficas para privilegiar la inteligencia compartida, por lo que reconoció la voluntad de todos los participantes en este tipo de reuniones.

Durante el encuentro cada uno de los gobernadores y gobernadoras presentó un informe de sus respectivos estados; todas y todos reafirmaron su compromiso de continuar trabajando juntos y en estrecha coordinación con el Ejército mexicano y la Guardia Nacional para tomar decisiones oportunas, intercambiar información estratégica y realizar acciones conjuntas que ayuden a consolidar un entorno de paz y tranquilidad en la región.

7º REUNIÓN CON GOBERNADORES DE LA REGIÓN PARA FORTALECER ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD



Refrendamos la coordinación y cooperación entre Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Colima para seguir fortaleciendo las estrategias de seguridad en el país y el blindaje de… pic.twitter.com/0y0Bz8A5OK — Tere Jiménez (@TereJimenezE) April 14, 2026

En la reunión que se celebró en el Salón de Usos Múltiples del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, también estuvieron presentes José Martín Luna de la Luz, coordinador de la V Coordinación Territorial de la Guardia Nacional; Jorge Pedro Nieto Sánchez, comandante interino de la XII Región Militar; Jesús López Vallejo, comandante de la VI Región Naval; Jesús Gabriel López Gutiérrez, subjefe de Seguridad Pública del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional; Alfredo Salgado Vargas, coordinador de la III Coordinación Territorial de la Guardia Nacional; Alejandro Rivas Salgado, subjefe operativo de la Guardia Nacional, y María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes; además de secretarios de Seguridad Pública estatal, fiscales estatales y federales, comandantes de las Zonas Militares y coordinadores de la Guardia Nacional de los estados participantes, entre otras autoridades civiles y militares.

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JVR