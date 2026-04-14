Tráiler sufre volcadura en la carretera Villahermosa-Cárdenas y pobladores rapiñan mercancía.

Un tráiler cargado volcó en la carretera Villahermosa-Cárdenas, en Tabasco. Pobladores y automovilistas aprovecharon para cometer actos de rapiña.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo transportaba azúcar cuando se accidentó en la carretera Villahermosa-Cárdenas, a la altura de Cucuyulapa.

Posterior al accidente, varias personas se comenzaron a reunir cerca del tráiler para realizar actos de rapiña.

En un video que circuló en las redes sociales, se pudo ver cómo varias personas se acercan con botes de 19 litros y bolsas para llevarse el contenido de los costales blancos que transportaba el vehículo pesado.

Además, en el material se pudo escuchar a una ciudadana que exigía a las personas que se detuvieran, señalando que la mercancía tenía dueño.

“Saluden a la cámara, porque eso tiene dueño”, dijo la mujer que grabó el video que se hizo viral en las redes sociales.

No obstante, todas las personas que participaron en el acto de rapiña la ignoraron. Incluso algunos la intentaron enfrentar.

▶ #Video | 🚚 Mujer encara rapiña en Tabasco frente a la Guardia Nacional



Una escena de tensión y reclamo social se volvió viral en la carretera Villahermosa-Cárdenas, luego de que un camión de carga cargado con bultos de azúcar sufriera una volcadura. Lo que destacó en esta… pic.twitter.com/YDAIz9vldz — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 15, 2026

Al lugar del accidente acudieron elementos de la Guardia Nacional, que se vieron superaros en número por las personas que se acercaron al tráiler accidentado.

En el video, la mujer pide a los agentes actuar para frenar el saqueo, mientras exhorta al conductor de la unidad a defender su carga.

El accidente del tráiler obligó a las autoridades a interrumpir ambos carriles de la carretera Villahermosa-Cárdenas, generando filas de automóviles que se extendieron por varios kilómetros.

Después de varias horas de acciones para retirar la unidad pesada y limpiar los restos de azúcar que quedaron en el asfalto, la circulación fue normalizada paulatinamente.

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JVR