Fiscalía Edomex investiga maltrato animal en Tecámac tras sacrificio de 10 mil perros ordenado por senadora de Morena

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inicio una investigación de oficio por maltrato animal en el municipio de Tecámac, luego de que la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, de Morena, admitió que durante su gobierno como alcaldesa fueron sacrificados alrededor de 10 mil perros en situación de calle.

La FGJEM recordó que, de acuerdo con el Código Penal del Estado de México, el maltrato animal cometido por servidores públicos podría alcanzar una pena de hasta 6 años de prisión.

Con relación al material difundido en redes sociales y medios de comunicación en donde se realizan manifestaciones sobre presuntos actos de maltrato animal en agravio de caninos ocurrios en el municipio de #Tecámac, #EdoMéx, la #FiscalíaEdoMéx dio inicio a una investigación de… pic.twitter.com/uqFnRK4ndr — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 16, 2026

Senadora morenista admite que como alcaldesa en Tecámac sacrificó a 10 mil perros

Más temprano este miércoles, la senadora Mariela Gutiérrez Escalante admitió el sacrificio de alrededor de 10 mil perros durante su gobierno administración en Tecámac; sin embargo, rechazó que se trate de maltrato animal.

“Aquí, de frente, rechazo categóricamente las afirmaciones que intentan vincularme con cualquier acto de maltrato animal”, afirmó en conferencia de prensa.

Luego de que en redes sociales circulara un video en el que es encarada por funcionarios, la legisladora sostuvo que la información difundida fue “tergiversada y sacada de contexto”, y defendió que las decisiones tomadas durante su administración respondieron a una problemática estructural.

“No voy a evadir el tema, no voy a minimizarlo y tampoco voy a esconderme. Aquí estoy dando la cara”, declaró.

Cuestionada de manera directa sobre cuántos animales en situación de calle perdieron la vida por decisiones oficiales durante su gestión, Gutiérrez Escalante terminó por reconocer la magnitud de la cifra.

Tras la insistencia de la prensa, respondió que fueron “diez mil”, aunque subrayó que todos los casos se realizaron conforme a la ley.

La senadora argumentó que el país enfrenta una “crisis real” en materia de abandono y sobrepoblación de animales en situación de calle, lo que obligó a su gobierno municipal a tomar medidas difíciles.

“Gobernar no es elegir entre lo fácil. Gobernar es tomar decisiones difíciles cuando no hay soluciones perfectas”, señaló.

Asimismo, subrayó que las acciones implementadas buscaron “reducir el sufrimiento, proteger a la población animal y actuar conforme a la ley”, y aseguró que no se trató de decisiones arbitrarias.

“No fueron decisiones tomadas a la ligera, fueron decisiones respaldadas por los protocolos que establecen las normativas”, dijo.

La legisladora justificó estas acciones al señalar que varios de los animales representaban un riesgo para la población. “Habían mordido, habían violentado a la gente, es un problema nacional, no es un problema privativo de Tecámac”, sostuvo.

También destacó que durante sus dos trienios como alcaldesa se atendió a decenas de miles de animales. “Se atendieron más de 60 mil animalitos en situación de calle”, dijo, al tiempo que mencionó la realización de más de 50 mil esterilizaciones y múltiples procesos de adopción.

Finalmente, insistió en que el tema no debe simplificarse. “Es válido exigir mejores políticas, pero también es necesario hablar con la verdad y no convertir un tema complejo en un juicio simplista”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr