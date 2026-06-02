¿Quién es Rufino Jiménez, el encargado de la Guardia Civil de Tecámac?

Después de que Rubid Suárez Mondragón dejara el cargo para ahora ser la coordinadora general de Paz y Seguridad Pública el pasado 31 de mayo, se designó a Rufino Jiménez como el encargado del despacho de la Guardia Civil de Tecámac.

Este cambio se dio con la finalidad de fortalecer acciones de seguridad pública en la entidad del Estado de México, así como para dar continuidad a la estrategia contra la delincuencia en Tecámac.

Durante una sesión extraordinaria en el marco de los cambios administrativos de Tecámac, se realizó la toma de protesta de Rufino Jiménez, quien de acuerdo con las autoridades del municipio cuenta con la experiencia operativa que requiere el cargo.

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Rufino Jiménez Jiménez durante la toma de protesta ı Foto: Especial

¿Quién es Rufino Jiménez Jiménez?

Con una licenciatura en Derecho y estudios de posgrado en Derecho Penal, Rufino Jiménez es el actual encargado de la Guardia Civil de Tecámac y actualmente tiene 58 años de edad.

Jiménez Jiménez cuenta con estudios en Habilidades Directivas para puestos de Mandos Superiores, además de haber realizado el curso de Direccionamiento Estratégico de Instituciones de Seguridad en a Escuela de Posgrados de la Policía Nacional de Colombia.

Comenzó su vida como servidor público en 1985 ocupando diversos cargos en el Estado de México, incluyendo la policía estalal y posiciones de mando en los siguientes municipios:

Atlacomulco

Toluca

Nezahualcóyotl

Ixtapaluca

Chimalhuacán

Chalco

Tlalnepantla de Baz

En dichas regiones ocupó cargos como jefe de Servicio de Control de Tránsito, jefe de Circulación, subdirector Operativo Regional, director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y coordinador Regional y de Subdirecciones Metropolitanas.

Reducción de delitos de alto impacto en Tecámac ı Foto: Redes Sociales

Además de ser servidor público en áreas de Seguridad del Estado de México, Rufino Jiménez se desempeñó en los cargos de director general de la Fuerza Civil y comisario general de diversas divisiones operativas en Veracruz.

En Veracruz también se desempeñó como comandante de la División P.E.A., comisario de Seguridad Pública Municipal en Martínez de la Torre, y comandante de la División F.E.C.

Con la llegada de Rufino Jiménez a la Guardia Civil de Tecámac, la administración municipal pretende reforzar las capacidades que tiene dicha dependencia, con la finalidad de prevenir los delitos y mantener cercanía y protección con las familias de la región.

De acuerdo con la administración de Rosi Wong Romero, el nombramiento de Rufino Jiménez consolida la estrategia de seguridad en la que se establecen perfiles con experiencia y amplia trayectoria en las corporaciones de seguridad pública.

Este nombramiento busca reducir la incidencia delictiva en el municipio de Tecámac, mediante una estrategia integral de seguridad que contempla el reforzamiento de la policía municipal para brindar protección a las familias tecamaquenses.

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