Marco Antonio Solís cantará a las mamás michoacanas el 9 de mayo en el Festival Jalo: Bedolla.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla anunció el regreso de Marco Antonio Solís a la ciudad de Morelia para cantarle a todas las mamás michoacanas el próximo 9 de mayo, como parte del Festival Jalo 2026.

El mandatario informó que el concierto gratuito, organizado por el Gobierno de Michoacán, se llevará a cabo a las 21:00 horas en el Estadio Morelos en el marco del Día de las Madres, y que en próximos días se dará a conocer la dinámica para canjear los boletos de entrada que, como en años anteriores, será en apoyo a algún sector de la población.

Ramírez Bedolla adelantó que esta edición estará dedicada para apoyar a las mamás solteras del estado y recalcó que no implicará ningún costo para obtener un boleto para las personas asistentes, ya que la finalidad es brindar apoyo social, e impulso económico y turístico para la capital michoacana.

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Miles de personas ya han disfrutado del Festival Jalo, organizado por el Gobierno de Michoacán, con artistas nacionales e internacionales como Carín León, Chayanne, Alejandro Sanz, Caifanes, El Tri, Molotov, Los Fabulosos Cadillacs, Panteón Rococó, Héroes del Silencio, entre otros.

¡Es oficial y me llena de orgullo anunciarlo: nuestro gran @MarcoASolis, "El Buki", regresa a su casa para cantarle a Michoacán! En el Festival Jalo por las Mamás, este próximo 9 de mayo. pic.twitter.com/HwfLzBqH73 — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) April 15, 2026

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JVR