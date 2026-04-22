Azucena Cisneros impulsa jornada mundialista con recolección de 100 toneladas de basura y 200 murales en Ecatepec.

En atención a las causas que generan la inseguridad, el gobierno de Ecatepec se sumó a la campaña “Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas” -iniciativa impulsada por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo- con una jornada de limpieza, reforestación y pinta de 200 murales en avenida Ignacio Pichardo Pagaza, donde los tres órdenes de gobierno construyen un Sendero Seguro.

En el Día Internacional de la Tierra, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss encabezó la jornada, que se realizó como parte del programa del Mundial Social, que busca que la Copa Mundial FIFA 2026 no se limite a las sedes oficiales: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sino que llegue a los 32 estados del país.

Al encabezar “Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas”, donde participaron alrededor de 800 trabajadores en la jornada de limpieza de dicha avenida, la munícipe reconoció el impulso histórico e inédito de Sheinbaum Pardo a Ecatepec, lo que permite tener resultados en materia de infraestructura hidráulica, pavimentación, alumbrado público y seguridad.

Manifestó: “que sepa nuestra Presidenta que todas las iniciativas que tienen que ver con atención a las causas desde aquí las estamos impulsando, replicando, multiplicando en muchos espacios” y dijo que en Ecatepec hay un ejército que trabaja todos los días a marchas forzadas por levantar este municipio y romper los estigmas.

En #Ecatepec nos sumamos al programa #TequiosPorLaTierraYMuralesMundialistas, impulsado en todo el país por nuestra presidenta de la República, Dra. @Claudiashein, con acciones que transforman nuestro municipio.



Recolectamos 100 toneladas de basura y avanzamos con la pinta de… pic.twitter.com/Xwwwnxwgw4 — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) April 22, 2026

Tras esto, recorrió el camellón de avenida Pichardo Pagaza acompañada de Fernanda Soria, secretaria técnica de la Mesa para la Construcción de la Paz; Luis Alberto Taylor, comisario de la Dirección de Seguridad Cudadana y Tránsito municipal, y los directores de Servicios Públicos, Carlos Cruz; Obras Pública, Carlos Ramírez Brassetti; Sapase, Francisco Reyes; Ecología, Jorge Guadalupe Reyes; IMCUFIDEEM, Vianney Duarte, y Protección Civil, Jesús Clara.

En el lugar, Cisneros Coss observó cómo jóvenes artistas pintaban murales con temas de la Copa Mundial FIFA 2026 y subrayó “¡De Ecatepec para el mundo! Aquí somos pamboleros, no futboleros, pamboleros”. Asimismo, agradeció a los vecinos por permitir llenar de color sus casas y cambiar la imagen urbana del lugar.

En #Ecatepec nos sumamos al programa #TequiosPorLaTierraYMuralesMundialistas, impulsado en todo el país por nuestra presidenta de la República, Dra. @Claudiashein, con acciones que transforman nuestro municipio.



Recolectamos 100 toneladas de basura y avanzamos con la pinta de… pic.twitter.com/xVZhReRbhQ — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) April 22, 2026

En el camellón pintaban el mensaje “Ecatepec Pambolero”, al tiempo que trabajadores cultivaban diferentes especies de árboles y plantas, tales como jacarandas y suculentas, entre otras especies traídas del vivero municipal. “Lo hacemos en estas temporadas porque ya van a empezar las lluvias”, detalló la munícipe.

También invitó a las y los ecatepenses a evitar tirar basura en esa vialidad, donde se recolectaron alrededor de 100 toneladas de desechos y se instalan luminarias y aparatos deportivos, además de que a la altura del puente vehicular de avenida Central se construyen canchas y un área de juegos infantiles.

De manera simultánea a la jornada “Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas”, alrededor de 500 personas participaron en la limpieza de 39 camellones ubicados en avenidas principales de Ecatepec.

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JVR