Tere Jiménez reconoce a empresas comprometidas con la calidad de vida de sus trabajadores.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó la insignia Empresa Familiarmente Amigable a 21 compañías locales que se distinguen por implementar prácticas y políticas laborales que favorecen la convivencia familiar y la integración entre el trabajo y la vida personal.

“Para nosotros la familia es lo más importante, es el centro de todas nuestras políticas públicas. Estamos trabajando de raíz para que haya paz social, y por eso, desde el Gobierno del Estado seguiremos impulsando alianzas con el sector productivo para fortalecer el tejido social y promover entornos que favorezcan a todas y a todos. Gracias por el crecimiento económico, gracias por la calidad de sus productos y gracias por cuidar a sus trabajadores”, les dijo la gobernadora a los representantes de las empresas galardonadas.

Patricia Muñoz de León, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, reconoció la sensibilidad de la gobernadora Tere Jiménez al promover acciones que contribuyen a la estabilidad familiar y a lograr un mejor entorno social y laboral.

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“En Aguascalientes, transitamos hacia una cultura laboral donde comprendemos que detrás de cada colaborador no solo hay responsabilidades, también hay un hogar y hay sueños; por eso, es importante implementar prácticas que favorezcan la combinación de la vida laboral y la familia. Estas empresas han demostrado que un entorno de trabajo digno y empático es la mejor inversión a largo plazo. Sigamos trabajando para ser el gigante de la competitividad con sentido humano”, subrayó.

Norma Guel Saldívar, secretaria de la Familia, detalló que el Programa “Empresa Familiarmente Amigable” forma parte de una estrategia para fortalecer el tejido social desde los espacios laborales, reconociendo que el trabajo y la familia deben complementarse, por lo que se impulsan acciones dentro de los centros de trabajo que faciliten la conciliación entre la vida laboral y familiar.

Cada vez son más las empresas que se comprometen por la sana integración de sus colaboradores y sus familias, nuestro reconocimiento a todas las que recibieron su distintivo como "Empresa Familiarmente Responsable".#SistemaDIFEstatal pic.twitter.com/EH9THIGViN — DIF Aguascalientes (@DIFAgs) April 22, 2026

Dijo que, a través de esta insignia, se reconoce a las empresas que implementan buenas prácticas como flexibilidad laboral en situaciones familiares prioritarias; permisos y apoyos para el cuidado de hijas, hijos, personas mayores o familiares en situación vulnerable; promoción de entornos laborales respetuosos y libres de violencia; acciones para el equilibrio emocional; programas de capacitación y desarrollo humano para trabajadores y sus familias, entre otras.

A nombre de las empresas que fueron reconocidas, Francisco Javier González Zamudio, general counsel de Mercedes Benz, agradeció la insignia recibida; “Muchas gracias por impulsar estos programas; la verdad es que la familia es parte de la cultura de Mercedes Benz, está en nuestro código de integridad, está en el ADN de la empresa; siempre buscamos el balance vida-trabajo, porque tenemos claro la importancia de la persona como punto central del desarrollo”, indicó.

En la categoría de Empresa Familiarmente Amigable, se entregó la insignia a Anuncios Lumicolor, Calidad del Norte Mexq, Cantia, Central de Gas, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Chemical and Schutz, Danone, Grupo Los García, Grupo de Industriales Panaderos de Aguascalientes, Hecort Manufactura, Línea Italia, Rames, San Gerardo Textil y Wire Masters.

Mientras que Cooper Standard, Grupo Constructor PEASA, Jatco México, La Industrial Mexicana (LIMSA), Leche San Marcos, Mercedes-Benz y Telas Laprotex fueron reconocidas en la categoría de Empresa Familiarmente Amigable nivel Excelencia.

En el evento que se realizó en el Foro 3C de Ficotrece, también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; el diputado Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del H. Congreso del Estado; Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado de Aguascalientes, y Juan Carlos Soledad Pérez, presidente de la Coparmex Aguascalientes.

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JVR