‘Semana Yucatán en México será una expresión viva de la cultura maya’, afirma Joaquín Díaz Mena.

El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció el regreso de la Semana Yucatán en México, la cual se realizará del 8 al 17 de mayo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y en la que artesanos de diversos municipios mostrarán lo mejor del estado, como su gastronomía, cultura y tradiciones.

Desde la oficina de la Representación del Gobierno de Yucatán en la capital del país, el mandatario estatal mencionó que este evento es una oportunidad para que quienes no conocen el estado puedan descubrir la grandeza de la cultura maya, la calidez de su gente y el talento que impulsa el Gobierno del Renacimiento Maya que encabeza.

Agregó que este evento tendrá la asistencia de aproximadamente 120 mil personas y 60 por ciento de los expositores corresponde a mujeres. En total, 270 micro, pequeños y medianos empresarios estarán ahí.

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También mencionó que esta edición tiene un significado especial porque se realiza en el marco del proyecto Renacimiento Maya, una estrategia de transformación que desde el primer día de su gobierno es una hoja de ruta para redistribuir el bienestar y que pone en el centro de las decisiones a las familias yucatecas.

“La Semana Yucatán en México será una expresión viva de la cultura maya, con la participación de artesanas y artesanos, el sector productivo, empresarial y artistas, que darán muestra del talento, la tradición y la creatividad del estado”, subrayó.

El gobernador recordó que la edición 2025 generó una derrama económica superior a 28.4 millones de pesos , con ventas destacadas en sectores como el textil, el de artesanías y de la gastronomía. Entre los productos más demandados se encontraron la cochinita, con más de 7.9 toneladas comercializadas, así como 75 mil piezas de artesanía.

En la Ciudad de México presentamos la Semana de Yucatán 2026, donde compartiremos la riqueza cultural, gastronómica y productiva de nuestro estado.



Del 8 al 17 de mayo, en el Palacio de los Deportes, más de 270 empresas de 23 municipios estarán presentes, llevando lo mejor de… pic.twitter.com/MkB4qjNuCh — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) April 22, 2026

¿Quiénes participarán y qué actividades habrá?

El evento de este año contará con la representación de los municipios de Cacalchén, Celestún, Conkal, Halachó, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Mama, Maní, Mérida, Motul, Muna, Teabo, Tekax, Tekit, Ticul, Tixkokob, Tizimín, Umán, Valladolid y Xocchel, lo que garantiza una muestra amplia y diversa de la riqueza cultural y productiva de Yucatán.

Asimismo, participarán diversas dependencias estatales, entre ellas las secretarías de Desarrollo Rural, de Fomento Turístico y de la Cultura y las Artes, así como los institutos para el Desarrollo de la Cultura Maya, Yucateco de Emprendedores y el Nacional de los Pueblos Indígenas.

La oferta incluirá productos como miel, textiles, guayaberas, calzado, artesanías y alimentos tradicionales, además de una amplia agenda cultural con presentaciones de la Orquesta Típica Yucalpetén, ballet folclórico, trova y comedia regional.

Entre las actividades especiales destacan la pasarela de moda tradicional organizada por Canaive el domingo 10 de mayo, la cata sensorial de miel y productos de la colmena, así como activaciones conmemorativas por el Día de las Madres y el Día del Maestro.

La agenda cultural también incluirá la participación de agrupaciones y expresiones emblemáticas del estado, como el Ballet Folclórico del Estado Alfredo Cortés Aguilar, vaquerías, comedia regional y trova yucateca, con agrupaciones como Los Juglares, Las Trovadoras del Mayab y el Dueto Filigrana 24K, además de presentaciones editoriales y actividades culturales diversas.

En el evento de presentación estuvieron presentes el titular de la Representación del Gobierno del Estado de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor López Martínez; el secretario de Economía y Trabajo del Estado de Yucatán, Jorge Ermilo Barrera Novelo; el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez, y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Israel López García.

La Semana de Yucatán en México será una expresión viva y festiva de la lengua maya, de nuestra música y de nuestras artesanías.



El trabajo y el talento de nuestras comunidades llegan a la Ciudad de México para abrir oportunidades y fortalecer a las familias yucatecas. 🤝 pic.twitter.com/ALjfOtzIdE — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) April 23, 2026

Semana Yucatán en México, la “mejor vitrina”

En su participación, el titular de la representación del gobierno estatal, Víctor López Martínez, calificó a la Semana Yucatán en México como la “mejor vitrina” que tienen los yucatecos para promocionar el estado y mostrar lo mejor que hay en la entidad.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez, mencionó que Yucatán es sinónimo de historia y riqueza cultural, y por ello este evento es una oportunidad para que la capital del país conozca y se lleve un “pedacito del estado”.

Agregó que, en esta edición, la Secretaría de Desarrollo Rural invitó a participar a productores de diversos municipios, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos entre los que destacan miel, achiote y chile habanero, entre otros.

“El gobernador ha sido aliado clave del desarrollo de nuestros productores, ofreciendo opciones como abrir nuevos mercados, fortalecer sus negocios y mejorar su calidad de vida”, dijo.