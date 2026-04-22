Layda Sansores integra ‘gabinete de unidad’ previo a las próximas elecciones

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, creó un histórico “gabinete de unidad”, que integró al poder ejecutivo, legislativo, colegiados y ayuntamientos afines, para evitar fracturas internas de cara a los próximos procesos electorales.

El alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, fue designado como Coordinador de la Cuarta Transformación en el estado de Campeche.

Con esto se busca transmitir el mensaje de que en Campeche hay unidad previo al próximo proceso electoral y se busca evitar el desgaste que sufren otros estados donde Morena enfrenta divisiones críticas. Mientras que en entidades como Chihuahua, Sonora y Nuevo León las pugnas internas y la multiplicidad de aspirantes amenazan la estabilidad del movimiento.

Layda Sansores apuesta, con este movimiento, por una fuerza unificada que cierre filas antes de que inicien las contiendas por las candidaturas.

Esta estrategia de unidad es la base para concretar lo que el movimiento denomina el “segundo piso de la Cuarta Transformación”. La estrecha relación entre la gobernadora y la Presidenta Claudia Sheinbaum ha cristalizado en el denominado Plan Campeche, una apuesta económica de gran calado que beneficia directamente a los agricultores y al campo campechano.

Con un gabinete renovado y una estructura política alineada, Campeche se prepara para jugar el “todo por el todo”, consolidando un modelo de disciplina política que prioriza el proyecto de nación sobre las ambiciones personales.