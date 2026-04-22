Libia Dennise García Muñoz Ledo presenta Plan Hídrico con inversión histórica.

En el marco del Día Mundial de la Tierra, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó el Programa Hídrico Ambiental de Guanajuato, una estrategia integral que marca la ruta para garantizar la seguridad hídrica, la protección de los ecosistemas y el bienestar de las familias guanajuatenses.

Durante este evento, la Gobernadora del Estado destacó que este plan representa el mayor esfuerzo coordinado entre sociedad y gobierno para enfrentar los retos ambientales, al tiempo que reafirma el compromiso de pasar del diagnóstico a las soluciones.

“Este es un programa estratégico que articula la conservación ambiental, pero también la seguridad hídrica con la participación de la sociedad, de nuestros jóvenes y de los tres niveles de gobierno. Porque entendemos que cuidar y proteger nuestros recursos es responsabilidad de todas y de todos”, afirmó la Mandataria.

Junto al Plan Hídrico se anunció un convenio histórico entre el Gobierno de la Gente y la Comisión Nacional Forestal, que contempla una inversión concurrente de 60 millones de pesos para la restauración de zonas forestales estratégicas como el Bosque de Agua y el Río Laja, un esfuerzo sin precedentes para la conservación ambiental en la entidad.

Con esta estrategia, Guanajuato fortalece proyectos locales en coordinación con el Gobierno Federal, como el saneamiento del Río Lerma, la tecnificación del Distrito de Riego 011 y el Acueducto Solís, consolidando una visión de largo plazo para el cuidado del agua.

“Con esta iniciativa ponemos a Guanajuato a la vanguardia en un tema tan importante con este programa integral”, subrayó la Gobernadora.

El Secretario del Agua y Medio Ambiente, Jorge Lara Lona, explicó que este programa fue construido con una visión técnica y participativa, y que establece objetivos, indicadores y proyectos estratégicos que permitirán dar seguimiento puntual a cada acción.

“Lo que hoy presentamos es un programa que nos da claridad sobre qué vamos a hacer en cada rubro y cómo vamos a mejorar la calidad de vida de todos los guanajuatenses”, señaló el Secretario Lara Lona.

El plan contempla cinco objetivos estratégicos orientados a atender los principales retos ambientales del estado, como la contaminación, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad, problemáticas que impactan directamente en el bienestar de la población.

En el Día de la Tierra, ¡decidimos pasar de las palabras a la acción! 🌎



Presentamos el Programa Hídrico Ambiental, el mayor esfuerzo coordinado en Guanajuato para cuidar el agua y el medio ambiente. Porque entendemos que no puede haber agua si no hay ecosistemas sanos.… pic.twitter.com/KCYoGDMaal — Libia Dennise (@LibiaDennise) April 22, 2026

Acciones concretas para transformar el cuidado del agua

El Programa Hídrico Ambiental establece una serie de acciones prioritarias que permitirán avanzar hacia un modelo sostenible y responsable con los recursos naturales.

Entre las principales acciones destacan: tecnificación del riego y uso eficiente del agua en el campo; infraestructura hidráulica y saneamiento; impulso al reúso del agua en sectores industriales y urbanos; ordenamiento territorial sostenible; protección de zonas de recarga y conservación de ecosistemas.

Además, el plan contempla siete proyectos estratégicos que guiarán el trabajo institucional: organismos operadores eficientes; saneamiento y reúso; Bosque de Agua; Acueducto Solís; gobernanza y política climática; infraestructura de residuos y verificación vehicular.

Estas acciones forman parte de una estrategia con visión al 2030, que busca garantizar el uso eficiente del agua, proteger los ecosistemas y fortalecer la participación social en el cuidado del medio ambiente.

Jóvenes se suman como Guardias Ambientales

Como parte de este compromiso, la Gobernadora tomó protesta a las y los Guardias Ambientales, jóvenes que asumirán la responsabilidad de cuidar las Áreas Naturales Protegidas y promover la cultura ambiental en sus comunidades.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia “Gente por el Ambiente”, una red ciudadana que impulsará acciones como reforestaciones, limpieza de ríos, prevención de incendios y talleres de educación ambiental.

“Ustedes van a ser nuestros ojos, nuestras manos y con su pasión estoy segura que vamos a marcar la diferencia”, expresó la Gobernadora.

La procuradora del Ambiente y de Ordenamiento Territorial, Karina Padilla, destacó que las y los Guardias Ambientales representan una nueva generación comprometida con el cuidado de la naturaleza y el futuro del estado, al impulsar acciones que fortalecen la cultura ambiental en sus comunidades.

Asimismo, subrayó que el trabajo voluntario de las y los jóvenes contribuye a proteger las Áreas Naturales Protegidas y a garantizar la conservación de los recursos naturales que sostienen la vida y el desarrollo de Guanajuato.

En este evento participaron: José Antonio Méndez Ávila, Titular de la Oficina de Representación de Comisión Nacional Forestal en Guanajuato, en representación de Sergio Humberto Graf Montero, Director General de la CONAFOR; Graciela de la Luz, Amaro Hernández, Directora General del IMPLAN; Manuel Aguilar Romo, integrante de la Comisión de medio ambiente del Ayuntamiento de Guanajuato en representación de Samantha Smith Gutiérrez, Presidenta Municipal de Guanajuato.

Así como Aranzazú del Rocío Millán Blanco, Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Gabinete de las Juventudes; Eduardo Pineda Rangel, Secretario de Agua y Medio Ambiente del Gabinete de las Juventudes; además de Presidentas y Presidentes Municipales, autoridades federales, estatales y municipales, guardias ambientales y ciudadanía en general.

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JVR