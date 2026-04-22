Teleférico de Uruapan coloca a Michoacán en el mapa turístico de México

Uruapan ya no se mide solo por lo que nace de su tierra, sino por lo que se admira desde su cielo. Con la inauguración de su primer teleférico en la capital mundial del aguacate Michoacán estrena un sistema de transporte moderno que resuelve la movilidad para miles de habitantes, pero que también lo coloca en el mapa de los destinos turísticos de México para admirar desde las alturas.

Sin generar deuda pública, este ambicioso proyecto costó a la administración estatal 3 mil 200 millones de pesos para recorrer la ciudad económicamente más importante del estado de oriente a poniente en tan solo 27 minutos, informó el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante el recorrido de 8.4 kilómetros se puede admirar el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, un paraíso natural protegido que cautiva con su abundante vegetación, paisajes impresionantes y el nacimiento de un río.

Casas tradicionales de adobe y teja; plazas, capillas y rincones del Centro Histórico; la vieja fábrica de San Pedro convertida en un centro cultural; el edificio colonial que albergó el hospital indígena más antiguo de América y que hoy es un museo que da testimonio vivo de la herencia de Uruapan; o los antiguos barrios de la ciudad, forman también parte del trayecto que puede disfrutar cualquier persona, incluso en sillas de ruedas, bicicleta o acompañado de sus mascotas.

Dentro de las 91 cabinas que recorren diariamente las seis estaciones, de 5:00 a 23:00 horas, las personas podrán escanear el código QR para acceder a los mapas turísticos de la ciudad o también podrán encontrarlos en establecimientos comerciales para planear su estadía y descubrir Uruapan desde las alturas.

El gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla explicó que, desde su concepción, el proyecto fue pensado para recobrar la vocación turística del municipio. “Tiene todo para hacerlo, es algo que se había desaprovechado”, afirmó convencido de que las personas viajeras redescubrirán la ciudad desde una perspectiva inédita. “Uruapan vuela alto, para reclamar su lugar como un destino turístico en México”.

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FGR