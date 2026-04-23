Desde Alemania, Aguascalientes busca oportunidades de expansión en mercados internacionales.

Empresarios de Aguascalientes participan en la Hannover Messe 2026, en Alemania, la feria industrial más importante del mundo, con un objetivo claro: abrir nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas locales.

Este encuentro reúne a más de 200 mil profesionales, empresarios e inversionistas de más de 60 países, lo que lo convierte en una plataforma clave para generar alianzas, atraer inversiones y vincular a las empresas de Aguascalientes con cadenas globales de valor.

La participación del estado se enfoca en fortalecer sectores estratégicos como el automotriz, la electromovilidad, el aeroespacial, la logística y las tecnologías avanzadas, facilitando que más empresas locales accedan a nuevos mercados y amplíen su alcance.

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El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que estos espacios permiten impulsar el crecimiento industrial al conectar directamente a las empresas con oportunidades reales de negocio a nivel internacional.

Durante la feria, se desarrollan reuniones con compañías interesadas en invertir o expandirse en México, lo que abre nuevas posibilidades de colaboración, transferencia de tecnología y desarrollo para el sector productivo local.

Con su presencia en Hannover Messe, Aguascalientes no solo busca atraer inversión, sino generar condiciones para que sus empresas crezcan, se fortalezcan y compitan en el mercado global.

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JVR