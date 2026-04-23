En la Hannover Messe 2026

Desde Alemania, Aguascalientes busca oportunidades de expansión en mercados internacionales

Empresarios de Aguascalientes participan en la feria industrial más importante del mundo, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de crecimiento

Desde Alemania, Aguascalientes busca oportunidades de expansión en mercados internacionales.
Desde Alemania, Aguascalientes busca oportunidades de expansión en mercados internacionales. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Empresarios de Aguascalientes participan en la Hannover Messe 2026, en Alemania, la feria industrial más importante del mundo, con un objetivo claro: abrir nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas locales.

Este encuentro reúne a más de 200 mil profesionales, empresarios e inversionistas de más de 60 países, lo que lo convierte en una plataforma clave para generar alianzas, atraer inversiones y vincular a las empresas de Aguascalientes con cadenas globales de valor.

La participación del estado se enfoca en fortalecer sectores estratégicos como el automotriz, la electromovilidad, el aeroespacial, la logística y las tecnologías avanzadas, facilitando que más empresas locales accedan a nuevos mercados y amplíen su alcance.

TE RECOMENDAMOS:
Tere Jiménez y Omar García Harfuch acuerdan fortalecer estrategia de seguridad en Aguascalientes.
Desde CDMX

Tere Jiménez y Omar García Harfuch acuerdan fortalecer estrategia de seguridad en Aguascalientes

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que estos espacios permiten impulsar el crecimiento industrial al conectar directamente a las empresas con oportunidades reales de negocio a nivel internacional.

Durante la feria, se desarrollan reuniones con compañías interesadas en invertir o expandirse en México, lo que abre nuevas posibilidades de colaboración, transferencia de tecnología y desarrollo para el sector productivo local.

Con su presencia en Hannover Messe, Aguascalientes no solo busca atraer inversión, sino generar condiciones para que sus empresas crezcan, se fortalezcan y compitan en el mercado global.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Azucena Cisneros y Citlalli Hernández presentan la Cartilla de Derechos de las Mujeres.
En la Feria del Libro de Ecatepec

Azucena Cisneros y Citlalli Hernández presentan la Cartilla de Derechos de las Mujeres