Evelyn Salgado inaugura la pavimentación de la segunda etapa del Camino Acapulco-El Veladero.

Con una inversión de casi 20 millones de pesos, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda inauguró la pavimentación de la segunda etapa del Camino Acapulco-El Veladero, en beneficio de poco más 3 mil habitantes de esta zona; con esta importante acción, se promueve la movilidad, se acortan los tiempos de traslado, se acercan los servicios y se contribuye a elevar el nivel de vida de la población.

En su mensaje, la jefa del Ejecutivo estatal reiteró que existe un gran compromiso para seguir trabajando a favor de las obras que requiere la población, con una visión integral, para lograr un solo Acapulco.

“Vamos a seguir trabajando por este bello puerto hasta el último momento. Vamos a seguir realizando obras, a seguir con los programas sociales. Se los dije después del paso del huracán Otis, antes del huracán Otis, después con el huracán John, con tantas situaciones complejas que hemos tenido en el puerto, pero sí les dije Acapulco tiene que seguir adelante, Acapulco tiene que estar de pie y hasta ahora, así hemos cumplido con esa palabra.

Hemos trabajado por Acapulco y yo estoy segura de que nuestro bello puerto, mientras seamos muchas y muchos los que trabajemos por Acapulco, Acapulco seguirá de pie y seguirá brillando”, expresó.

Ante pobladores de El Veladero, así como colonias como Piedra Bonita y 24 de octubre, la gobernadora dijo que continuará impulsando acciones diversas, que atiendan las necesidades de las colonias y las comunidades del municipio para lograr que el desarrollo, la justicia y el bienestar lleguen a todos los rincones. Por ello destacó la realización de diversas obras en colonias como Emiliano Zapata, Renacimiento, Puerto Marqués, Progreso, Zona Ponientes, Bienes Comunales, la Ruta del Sol, entre otras.

“Esta obra es para ustedes, porque nuestro compromiso, precisamente, es apoyar a todas las colonias y a todas las comunidades del puerto de Acapulco. Ya no queremos que haya dos, tres Acapulcos”, añadió.

¡La transformación sigue llegando a cada rincón de Guerrero! 🚧✨



Con una inversión de casi 20 mdp, inauguramos la 2ª etapa del camino Acapulco–El Veladero, más conectividad y menos tiempo de traslado.



Lo que por años fue promesa, hoy es realidad. Un trayecto que antes tomaba… pic.twitter.com/ie4HGTd0Mv — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) April 23, 2026

Con la presencia del Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA), Ricardo Salinas Méndez, la gobernadora indicó que como parte de este compromiso con la población, en 2023 se inauguró la primera etapa de este camino, con una inversión de 9.6 millones de pesos y para esta segunda etapa, se destinaron recursos por el orden de casi 20 millones de pesos. En este contexto anunció que se dará continuidad a los últimos 500 metros, para consolidar la última etapa de este tramo carretero.

“Vamos a dejar las obras completas; al final de esta administración no vayan a pensar que voy a dejar obras a la mitad, o de que ya la deje y ahí ustedes la completan o ya di el banderazo y ustedes ven cómo se le hace. Obra que se inicia, obra que se termina y se entrega al pueblo y a las comunidades; y como no me gusta dejar nada a medias, todo se tiene que entregar bien, en tiempo, en forma”, sostuvo.

A nombre de los pobladores, la comisaria de El Veladero, Jazmín García García, agradeció el apoyo de la gobernadora por esta obra, lo que les va a permitir tener mejores condiciones. Y agregó: “Con el apoyo que usted nos está dando, mi pueblo ya podrá gozar de una carretera pavimentada y los que vivimos en nuestra comunidad, ya pueden transportarse del Veladero a la ciudad con más facilidad. Gracias por su buen corazón”.

Por su parte, el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González dijo que esta obra representa el compromiso firme del gobierno con el bienestar de las familias. Explicó que este camino se intervino en dos fases, la primera en el 2022 con mil 80 metros y en el 2025, mil 140 metros, con trabajos de terracerías, desmontes, terraplenes, excavaciones, estructura de drenaje, pavimentación, señalamientos, dispositivos de seguridad, entre otros.

Acompañaron a la gobernadora la diputada federal, Yoloczin Domínguez Serna; la estudiante Preparatoria UAGRO del Sistema de Bachillerato Universidad Popular Extensión El Veladero, Karen Iveth Encarnación de la Rosa, beneficiarios y habitantes de diversas colonias.

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JVR