Concluye Gobierno de Oaxaca implementación de 35 rutas del BinniBus en Valles Centrales

Santa Lucía del Camino — Como parte de un compromiso cumplido y con el objetivo de mejorar la conectividad en la región, la Primavera Oaxaqueña concluyó la implementación de las 35 rutas del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus en Valles Centrales.

Durante la conferencia de prensa que encabeza, el Gobernador Salomón Jara Cruz informó que se fortificará al sistema con diversos proyectos y acciones, como autobuses eléctricos, de dos pisos y un carril exclusivo para su tránsito, entre otros; a fin de contar con un servicio digno para la ciudadanía.

“Vamos a fortalecer todas las rutas para que tengan continuidad y que no le falte transporte a la ciudadanía; hacer del BinniBus un sistema de transporte importante y que esté siempre a disposición de la gente”, resaltó.

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Por su parte, la directora general del BinniBus, Karina Gómez Esteban detalló que, con un total de 35 rutas, se logran conectar a 143 colonias de 32 municipios, además 275 autobuses transportan a más de 52 mil personas usuarias diariamente.

Indicó que, como parte de los beneficios, este sistema de transporte no solo mejora la calidad de vida de las personas, reduciendo tiempos de traslado y ofreciendo un servicio más cómodo, seguro y confiable; sino que también impacta en la economía familiar al brindar un servicio ordenado, eficiente y accesible.

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FGR