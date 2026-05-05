Arriba por primera vez a Cozumel el crucero ‘Margaritaville at Sea Paradise’ con más de mil 300 pasajeros.

La isla de Cozumel recibió por primera ocasión al crucero turístico Margaritaville at Sea Paradise, que atracó en la Terminal Internacional de Cruceros SSA México con pasajeros, pasajeras y tripulación, quienes disfrutaron de los atractivos naturales, culturales y turísticos del destino.

En representación de la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, asistió la directora general de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), Juanita Alonso Marrufo, quien participó en el acto protocolario, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado con el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo económico y bienestar social.

En el marco de este arribo inaugural, se llevó a cabo la tradicional ceremonia de intercambio de placas, encabezada por autoridades estatales y municipales, así como representantes del sector naval cozumeleño y el capitán de la embarcación, Arkadiusz Robert Branka, quien expresó que es un honor llegar a Cozumel en una fecha tan significativa para México como el 5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla.

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Durante su intervención, Juanita Alonso dio la bienvenida a la tripulación y a las y los viajeros que arribaron a la isla, invitándolos a disfrutar de la riqueza natural y cultural de Cozumel, antes de su regreso al puerto de West Palm, Florida, en los Estados Unidos. Destacó la importancia de este tipo de llegadas, que fortalecen la proyección internacional del destino.

Asimismo, subrayó que estos resultados forman parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien ha destacado que durante el primer trimestre de 2026 se registró un incremento en el número de pasajeros de cruceros, consolidando a Cozumel como líder en la industria a nivel mundial.

Con ello, Quintana Roo se reafirma como la Capital Mundial de las Vacaciones, posicionando al Caribe Mexicano como uno de los destinos más importantes y competitivos del turismo internacional, gracias al trabajo coordinado entre autoridades, sector empresarial y comunidad.

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JVR