Capacitan a policías de Ecatepec para mejorar la operación del Centro de Mando.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal brinda asesoría tecnológica al gobierno de Ecatepec para mejorar la operación del Centro de Mando, además impartirá capacitación especializada a los policías con la intención de profesionalizar la corporación y recuperar la confianza ciudadana, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

En conferencia de prensa, destacó que Ecatepec es el único municipio en contar con intervención federal de la Secretaría de Marina y ahora de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

“Llegó personal de la Secretaría de Seguridad federal, de parte del secretario (Omar García Harfuch) para una intervención en seguridad pública, llegó la Directora General en el tema del C4 y todo lo que tiene que ver con radio operación, cámaras, van a continuar intervención, diagnóstico, el fortalecimiento y vinculación”, explicó la presidenta municipal.

Recordó que la estrategia de seguridad federal que se aplica en Ecatepec mantiene la presencia permanente de Marina, con 113 elementos, quienes no solo tienen una intervención municipal, sino regional pues en temas de alto impacto también respaldan a municipios como Jaltenco, Tecámac, Acolman, Coacalco, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, además de colaborar con las Fiscalías General de la República y del Estado de México.

“Somos el único municipio que tiene marinos incorporados a sus fuerzas de seguridad y hoy se suma una fortaleza más, que es la Secretaría de Seguridad federal”.

Luis Alberto Taylor González, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, explicó que directivos de la SSPC realizan visitas a las instalaciones del Centro de Mando C7 para evaluar y proponer mejoras en la operación y vincular con las miles de cámaras de videovigilancia y alarmas vecinales que ya se encuentran en las comunidades.

“Es una intervención para ver de qué manera con más tecnología se puede mejorar la video vigilancia en el municipio, con las cámaras que ya tienen miles de ciudadanos en sus domicilios, que las alertas lleguen al C7 y brindar una atención inmediata”, dijo.

Adicionalmente, un grupo de policías también acudirá a capacitación especializada a la SSPC en materia de búsqueda de personas, operaciones tácticas e inteligencia y proximidad.

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JVR