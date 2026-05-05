Llega a Mazatlán el “Navigator Of The Seas”, el primer crucero del mes de mayo

Este martes Mazatlán, Sinaloa, recibió al crucero “Navigator Of The Seas”, marcando el inicio de la actividad naviera para el mes de mayo.

La embarcación arribó procedente de Los Cabos con 3,741 pasajeros y 1,246 tripulantes a bordo, que disfrutaron de los atractivos turísticos del puerto, sus playas, su gastronomía y la calidez de su gente.

🚢🌴 Mazatlán arranca mayo con turismo a lo grande



El crucero Navigator of the Seas llegó al puerto con miles de visitantes, marcando el inicio de una intensa actividad turística.



Para este mes se esperan más de 22 mil cruceristas y una derrama de millones de pesos 💰



Mazatlán… pic.twitter.com/BaAWzkWaX5 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 5, 2026

Este arribo representa el primero de los seis cruceros programados para este mes. En total, se espera la llegada de más de 22 mil cruceristas, lo que generará una derrama económica estimada de 35 millones de pesos para el destino.

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La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que estas cifras son un reflejo de la confianza que las líneas navieras internacionales depositan en Mazatlán al integrarlo de manera constante en sus itinerarios.

La actividad turística de cruceros mantiene un ritmo sólido en lo que va del año. Con corte al 5 de mayo, Mazatlán ha registrado la llegada de 64 cruceros, más de 229 mil visitantes internacionales y una derrama económica acumulada superior a los 367 millones de pesos.

Con estas cifras, el puerto se consolida como un destino estratégico y confiable para el turismo de altura en el Pacífico mexicano.

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FGR