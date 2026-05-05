Mara Lezama anuncia la apertura del Puente Nichupté para este miércoles 6 de mayo.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció que el Puente Vehicular Nichupté comenzará operaciones este miércoles 6 de mayo a partir de las 6:30 de la mañana, marcando el inicio de su funcionamiento vehicular tras un fin de semana de actividades inaugurales.

La Gobernadora precisó que, en esta primera etapa, el puente operará diariamente de 4:30 de la madrugada a 12 dela noche, porque a partir de esa hora y por la madrugada se instalarán confibicis gestionados ante la SICT para protección de los ciclistas. A partir del 25 de mayo, el horario se ampliará hasta la 1:00 de la madrugada, una vez concluida la instalación total de infraestructura de protección para ciclistas.

“Existen las vialetas y los vialetones, pero es importante también los confibicis. Con eso se confina el carril para la ciclovía para la protección de los ciclistas”, explicó la Gobernadora.

Puntualizó que los vehículos de emergencia podrán circular las 24 horas del día.

Entre las disposiciones principales, la titular del Ejecutivo dio a conocer que, junto con autoridades de la SICT, del IMOVEQROO y quienes tienen que relación directa, se estableció una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, con un tiempo estimado de cruce de aproximadamente nueve minutos sobre el sistema lagunar.

Además, se implementará un carril reversible que operará en función de la demanda vehicular: por la mañana, de 4:30 a 16:00 horas, en sentido del centro hacia la zona hotelera, y por la tarde-noche, de 16:30 a 24:00 horas, en dirección contraria. La circulación, reiteró, es gratuita.

⚠️ AVISO IMPORTANTE 🏁



🚗🌉 Este miércoles 6 de mayo aperturamos a la circulación el #PuenteNichupté en #Cancún, una obra histórica que transforma la movilidad y conecta a miles de familias quintanarroenses. 🙌🏽



🚦 Aquí les comparto las reglas de circulación para que todas y… pic.twitter.com/xOl33sUQB5 — Mara Lezama (@MaraLezama) May 5, 2026

La Gobernadora dejó en claro que durante esa media hora, de 4 a 4.30 de la tarde, un vehículo de apoyo vial verificará la liberación del carril reversible para el cambio de sentido. “¿Qué te pedimos? Por favor, estar atentas y atentos siempre a los semáforos en los arcos que marcan de manera gráfica qué carril está abierto. Si hay una X es que está cerrado y la palomita en verde es que el sentido está abierto. Verifica siempre, en todo momento” exhortó.

En materia de movilidad, se permitirá la circulación de motocicletas con cilindraje mayor a 600 centímetros cúbicos, mientras que quedará prohibido el tránsito de vehículos de carga. Asimismo, se evitará el acceso a peatones, scooters, patines o patinetas, por motivos de seguridad.

La ciclovía, por su parte, será de uso exclusivo para bicicletas y vehículos de propulsión humana o asistencia eléctrica limitada a 25 kilómetros por hora, en carriles confinados. Este espacio podrá cerrarse temporalmente en caso de vientos superiores a los 40 kilómetros por hora.

Como medida preventiva, añadió que el gobierno estatal implementará un “radar humano” enfocado en generar conciencia entre los conductores para evitar el exceso de velocidad, sin aplicación de multas. Además, todo el sistema contará con videovigilancia conectada al C5 las 24 horas del día.

Finalmente, informó que el puente será cerrado un domingo al mes para actividades recreativas y de convivencia familiar, permitiendo a la población recorrerlo a pie o en bicicleta en un entorno seguro.

“Este puente lo hicimos posible con la Presidenta Claudia Sheinbaum para acortar brechas de desigualdad, para disfrutar de un paisaje maravilloso. Y hoy te pido nada más que te cuides, que lo cuides, que manejes con una profunda precaución para siempre llegar bien a casa”, dijo la gobernadora de Quintana Roo.

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JVR