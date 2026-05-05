¿Quién es Lorenzo ‘N’, alias ‘El Chuky’, detenido en Manzanillo, Colima?

Lorenzo ‘N’, alias ‘El Chuky’, fue detenido el 04 de marzo de 2026 en Manzanillo, Colima.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal detuvieron el 04 de mayo de 2026 a Lorenzo ‘N’, alias ‘El Chuky’ en Manzanillo.

Desde el momento de su captura, el presunto delincuente se colocó en la conversación de redes sociales. Así, las personas comenzaron a preguntarse quién es y cuál es su perfil criminal.

¿Quién es Lorenzo “N”, alias “El Chuky”?

Las autoridades mexicanas identificaron a “El Chuky” como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Manzanillo, en Colima.

Además, fue señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región, vinculado con delitos de alto impacto como homicidios, secuestros, extorsiones y el control de la red de distribución de drogas.

Durante la captura de Lorenzo “N”, los elementos de seguridad le aseguraron sustancias ilícitas, mismas que estaban empaquetadas para su venta individual.

La detención de “El Chuky” se realizó en una de las áreas más exclusivas de Manzanillo, conocida como Bahía de Santiago, donde el presunto líder criminal intentaba pasar inadvertido.

Las autoridades utilizaron vigilancia aérea con drones, para ubicar al presunto sospechoso, a fin de que no se realizara ningún intercambio de disparos con la seguridad de Lorenzo “N”.

Tras su captura, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad, para presentarlo ante la autoridad que lo solicita. Durante el proceso, al detenido se le presume como inocente hasta que se obtenga una condena.

Siguen los golpes al CJNG

La captura de este jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como “El Chuky”, representó un nuevo golpe a la estructura criminal.

A finales del mes de febrero de este año, se abatió a Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

Posteriormente, se realizó la detención de Audias “N”, presunto sucesor de “El Mencho” al frente de la organización criminal.

Audias "N", alias "El Jardinero", líder regional del CJNG detenido el 27 de abril de 2026 en Nayarit. ı Foto: FGR

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JVR