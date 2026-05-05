Suman 100 mil luminarias instaladas en vialidades, colonias y Senderos Seguros de Ecatepec.

En 485 días, Ecatepec pasó de la penumbra a la luz con la instalación en todo el territorio municipal de más de 100 mil luminarias, sobre todo vialidades, Senderos Seguros y comunidades vulnerables.

“En alumbrado público el cambio sí se ve”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss en la conferencia de prensa semanal, donde detalló que del 1 de enero del 2025 al 30 de abril del 2026 han sido instaladas 100 mil 115 lámparas en Ecatepec, lo que representa más seguridad pues “cuando las calles brillan la delincuencia se esconde”.

Expresó: “100 mil luminarias es lo que tiene toda la ciudad de Mérida y digo esto para dimensionar. Ecatepec es un municipio gigante, con grandes problemas, pero también con un grandísimo potencial. Estudios del Inegi y del Colegio de Urbanistas de México han comprobado que una iluminación adecuada disminuye hasta en 30 por ciento delitos como robos y asaltos”.

La munícipe gradeció el respaldo de la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para cumplir estas metas, ya que la instalación de luminarias se realiza en coordinación de los tres niveles de gobierno.

Cisneros Coss mencionó que las lámparas actuales representan cinco veces más que las 18 mil 967 que había en 2024 en Ecatepec, año en el que solamente fueron colocadas cuatro mil 700 luminarias nuevas, 680 de reúso y 13 mil 587 reconexiones.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, informó que debido al intenso trabajo y la coordinación existente con los gobiernos federal y estatal, al finalizar 2025 Ecatepec tenía 60 mil luminarias y al 30 de abril de este año suman 100 mil 115 lámparas instaladas en todo el territorio municipal.

Mencionó que dicha iluminación se refleja principalmente en los nueve pueblos originarios de Ecatepec, las 18 colonias vulnerables, vialidades principales, Senderos Seguros y camellones.

Destacó el caso del fraccionamiento Las Américas, que estuvo varios años totalmente en penumbra debido a que robaron el cableado subterráneo y el actual gobierno municipal lo rehabilitó e instaló mil 200 lámparas nuevas.

Cruz Ramos precisó que en los nueve pueblos originarios instalaron ocho mil 247 luminarias y cinco mil 690 en 18 colonias vulnerables, entre ellas Ciudad Cuauhtémoc, El Chamizal, Jardines de Morelos, Santa María Tulpetlac, Río de Luz, Los Bordos, Los Héroes Ecatepec y Villas de Guadalupe Xalostoc.

Destacó los 30 kilómetros de Senderos Seguros y camellones rehabilitados por los gobiernos municipal, estatal y federal, con cuatro mil 586 lámparas encendidas, como avenida Pichardo Pagaza, intervenida en coordinación con la Sedatu y el gobierno estatal.

Afirmó que el Plan de Intervención 2026, igualmente con los tres niveles de gobierno, contempla 53 kilómetros de vialidades principales, como las avenidas R1, de 15 kilómetros lineales, y Recursos Hidráulicos, de 10 kilómetros.

Durante la conferencia Cisneros Coss anunció que el gobierno de Ecatepec festejará a las madres y el próximo 10 de mayo se presentará en la explanada municipal la cantante Amanda Miguel, que interpretará sus mayores éxitos.

“Quiero reconocer a las verdaderas heroínas de Ecatepec. Este municipio lo mueven las madres, ellas cuidan a los niños, a los enfermos, a los ancianos. Durante años ese trabajo invisible no fue reconocido, pero eso cambió”, aseguró.

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JVR