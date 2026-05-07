Servir al pueblo es gobernar con honestidad y profundo sentido humano: Américo Villarreal.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que el proceso de transformación que vive México debe consolidarse desde una visión profundamente humanista, cercana a la gente y comprometida con las personas que más lo necesitan. “El poder solamente tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo”, dijo.

Al encabezar junto a la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, la Brigada “Transformando Familias”, en la que más de 3 mil 500 personas de esta región se reunieron para recibir servicios, apoyos y convivir en el marco de la celebración del Día de las Madres, el mandatario afirmó:

“La Cuarta Transformación nos enseñó algo fundamental: el poder solamente tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo y servir al pueblo significa escuchar, acompañar y responder. Significa gobernar con sensibilidad, con honestidad y con profundo sentido humano”, expresó.

Ante familias de distintas regiones de la entidad, presidentes municipales, integrantes del gabinete estatal, representantes educativos y madres tamaulipecas, Villarreal Anaya indicó:

“Hoy tenemos gobiernos que entienden que el desarrollo debe sentirse en la vida de las personas. Gobiernos que saben que una obra no solamente es concreto, varillas o cemento, sino bienestar para una familia; que un programa social no es un favor político, sino una herramienta de justicia social”.

El gobernador subrayó que Tamaulipas avanza bajo los principios del Humanismo Mexicano impulsados por la presidenta Claudia SheinbaumPardo, poniendo en el centro de las políticas públicas a las personas, las familias y el bienestar colectivo.

“No puede existir una transformación verdadera si esta no se refleja en la vida diaria de las mujeres que durante años cargaron solas con enormes responsabilidades. No puede existir justicia social si una madre no tiene tranquilidad, oportunidades y condiciones dignas para sacar adelante a sus hijos”, afirmó.

María y yo estuvimos en #Abasolo para celebrar de manera especial a las mamás tamaulipecas durante la #BrigadaTransformandoFamilias.



Siempre es un gusto saludarlas, escucharlas y atender de cerca sus necesidades. pic.twitter.com/A5yXMpbVzA — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) May 8, 2026

En su mensaje, el gobernador Villarreal Anaya puso énfasis en la diferencia entre el modelo de gobierno actual y el de pasado. “Antes había gobiernos que se servían del pueblo; hoy hay gobiernos que le sirven al pueblo”, sostuvo.

Reiteró que la cercanía entre gobierno y ciudadanía será fundamental para consolidar la transformación en Tamaulipas. “Mientras mantengamos la unidad, la cercanía y el compromiso de servir con amor al pueblo, Tamaulipas seguirá avanzando”, señaló.

Destacó el esfuerzo conjunto con la Universidad Autónoma de Tamaulipas para ampliar el acceso de jóvenes a la educación media superior y superior, dijo que la mitad de los estudiantes matriculados reciben apoyos de las instituciones como parte de la estrategia para abrir mayores oportunidades a las nuevas generaciones.

Durante el evento realizado con motivo del próximo Día de la Madre -que se celebra en México cada 10 de Mayo-, Américo Villarreal destacó el trabajo territorial que realiza el DIF Tamaulipas bajo el liderazgo de María de Villarreal, llevando atención y programas sociales a las distintas regiones del estado, especialmente a comunidades que históricamente permanecieron alejadas de los servicios institucionales.

“Tamaulipas es muy grande, es el sexto estado más grande de México, pero las felicito porque en su afán diario y en su trabajo cotidiano han estado presentes en muchas regiones y en muchos municipios de nuestra entidad”, señaló.

En ese contexto, reconoció el papel de las madres tamaulipecas como eje de la cohesión familiar y social, señalando que detrás de cada familia que sale adelante existe el esfuerzo, sacrificio y amor de una mujer comprometida con el futuro de sus hijos.

“Hoy no solamente venimos a celebrar el Día de las Madres, venimos también a reconocer el valor, la fortaleza y la enorme contribución que las mujeres hacen todos los días para sostener a nuestras familias, nuestras comunidades y el futuro mismo de Tamaulipas”, afirmó.

BRIGADA “TRANSFORMANDO FAMILIAS”

En un ambiente de cercanía y compromiso social, el gobernador Villarreal Anaya y la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, encabezaron la Brigada “Transformando Familias”, en la que más de 3 mil 500 personas se reunieron para recibir servicios, apoyos y convivir en el marco de la celebración del Día de las Madres.

Desde temprana hora, familias de la región acudieron para aprovechar la atención integral brindada por dependencias y organismos de los tres niveles de gobierno, quienes ofrecieron servicios personalizados y entregaron apoyos funcionales a personas, grupos y población de atención prioritaria.

En su mensaje, la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, resaltó el enfoque de paz y convivencia que impulsa el organismo.

“Hoy es tiempo de mujeres y para eso siempre ponemos por delante el amor, el cariño y todos a trabajar como mensajeros de paz que somos en el DIF y que todos llevemos este mensaje de amor y de convivencia sana, todos juntos disfrutándonos. Muchas felicidades a todas las mamás, a todas las mujeres y gracias por venir a esta fiesta que les hemos dedicado con mucho cariño para todas”.

En el evento, las autoridades convivieron con las familias asistentes y realizaron la entrega directa de apoyos para mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas.

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JVR