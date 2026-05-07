Gobierno federal envía ‘Misión ECO’ tras incendio en plaza de Los Mochis

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) desplegó una “Misión ECO” en el municipio de Ahome, Sinaloa, tras el incendio registrado este jueves en la Plaza Fiesta Las Palmas, ubicada en la ciudad de Los Mochis.

A través de redes sociales, la dependencia informó que el operativo fue activado por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reforzar la atención de la emergencia y coordinar las labores con autoridades estatales y municipales.

“El Gobierno de México, a través de la CNPC, mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales para dar seguimiento a la atención de este incidente”, señaló la institución.

Por instrucciones de la Presidenta de México, @Claudiashein, la #CNPC de la @SSPCMexico desplegó una #MisiónECO a Ahome, #Sinaloa, tras el incendio registrado este día en la Plaza Fiesta Las Palmas, en los Mochis.



El @GobiernoMX, a través de la CNPC, mantiene coordinación con… pic.twitter.com/1QHa7WGxQW — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 8, 2026

De acuerdo con reportes preliminares, el incendio se originó dentro del centro comercial y provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, entre ellos bomberos, paramédicos, Protección Civil y corporaciones de seguridad.

Videos difundidos en redes sociales muestran una gran columna de humo visible desde distintos puntos de Los Mochis, mientras decenas de personas eran evacuadas de la plaza comercial.

Reportaron que varias personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo y algunas más recibieron atención médica en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un balance oficial definitivo sobre posibles víctimas o daños materiales.

¿Qué es una “Misión ECO”?

La CNPC explicó que la denominada “Misión ECO” consiste en el despliegue de personal especializado para apoyar en la coordinación, evaluación y atención de emergencias de gran magnitud.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las labores para sofocar completamente el fuego y determinar las causas que originaron el siniestro.

Las Misiones ECO son despliegues especiales de emergencia coordinados por la Coordinación Nacional de Protección Civil para atender desastres o incidentes de gran magnitud.

Generalmente implican apoyo técnico, evaluación de daños, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de labores de rescate y atención a víctimas.

Hasta ahora, Protección Civil y autoridades de Sinaloa han pedido a la población evitar acercarse al área afectada para no entorpecer las maniobras de emergencia.

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MSL