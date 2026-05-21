Ecatepec perfora y rehabilita 71 pozos para ampliar acceso al agua

Avanzan obras hidráulicas en Ecatepec para beneficiar a más de un millón de habitantes

A fin de dotar de agua por la red a los habitantes de Ecatepec, en particular a los de la Quinta Zona y San Andrés de la Cañada, la Administración Municipal, en coordinación con el Gobierno de México, perfora y rehabilita 71 pozos, además de que este año se invierten 985 millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica.

Por instrucciones de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, el Gobierno Municipal trabaja para solucionar la carencia de agua potable que por años han sufrido los habitantes de Ecatepec, por ello, con el respaldo de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, se han rehabilitado y reperforado pozos. Obras que en la Quinta zona han beneficiado alrededor de 500 mil habitantes.

Hay que resaltar que el pasado 15 de mayo, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss puso en marcha el pozo de agua Ejidos de Tulpetlac 2, el cual fue reperforado, rehabilitado y equipado con tecnología de última generación, que será monitoreado por el C4 y abastecerá del líquido a 46 mil habitantes de ocho colonias del municipio. Este es el primer pozo de 11 que serán automatizados, los cuales se monitorean vía remota y con telemetría.

Más de un millón de habitantes en Ecatepec serán beneficiados ı Foto: Especial

También, personal de Sapase reparó 4 mil 879 fugas, clausuró 54 tomas clandestinas y realizó 7 operativos contra el huachicoleo de agua; acciones que han permitido producir más de 4 mil 340 litros por segundo, por lo que se ha logrado estabilizar la dotación del vital líquido en beneficio de más de un millón de habitantes.

El gobierno municipal inauguró la planta potabilizadora “Emiliano Zapata”, ubicada en la colonia Alborada de Aragón, que dota de agua de calidad a más de 30 mil habitantes de 10 comunidades de la Quinta Zona y cuya rehabilitación requirió inversión de alrededor de 10 millones de pesos.

Ecatepec busca acabar con años de escasez de agua con nuevas obras hidráulicas ı Foto: Especial

Asimismo, construye en Ciudad Cuauhtémoc un Tanque Maestro -con capacidad para almacenar más de cinco mil metros cúbicos de agua potable- para beneficiar a más de 140 mil habitantes.

Con ambas obras, la administración municipal garantizará el acceso al agua a miles de habitantes que durante años fueron castigados por la escasez y el mal servicio, por lo que se veían obligados a comprar agua a través de pipas; sin embargo, actualmente con solo abrir la llave reciben el líquido vital a través de un programa de tandeo.

Sin embargo, Azucena Cisneros ha reconocido que falta mucho por hacer en materia de agua potable, por lo que se continúa trabajando en este rubro para que cada día más ecatepenses reciban agua a través de la red.