Evelyn Salgado anuncia inversión de más de 510 mdp en obras y apoyos para la Montaña Alta

Las autoridades estatales gestionan actualmente la edificación de dos puentes federales y la rehabilitación de un tramo carretero estratégico.

Familias de la Montaña Alta de Guerrero, en Zapotitlán Tablas y Acatepec, verán mejoras significativas gracias a una inversión histórica que supera los 510 millones de pesos. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció este paquete de obras y acciones sociales, enfocado en infraestructura básica y desarrollo comunitario, como parte del Plan Integral para la Montaña que busca justicia social en la región.

En Zapotitlán Tablas, la inversión asciende a más de 254 millones de pesos. Destacan 211 millones (2022-2024) para 18 caminos artesanales, pavimentando más de 43 kilómetros y mejorando la conectividad. Además, se construyó un mercado municipal con más de 23 millones de pesos, junto con obras de infraestructura educativa, drenaje y agua potable.

“No daremos ni un paso atrás en el apoyo”, afirma Evelyn Salgado

La mandataria estatal subrayó el compromiso con los pueblos originarios. “No daremos ni un paso atrás en el apoyo a nuestra querida Montaña. Tenemos un plan integral que incluye salud, educación, caminos, infraestructura hidráulica, apoyo al campo y programas sociales para seguir transformando esta región", afirmó Salgado Pineda.

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En Acatepec, las inversiones superan los 120 millones de pesos en infraestructura educativa, caminos y agua potable. Se destinaron más de 60 millones para 11 obras carreteras y 136 millones adicionales en caminos artesanales (2022-2024). Se gestionan dos puentes federales y la rehabilitación de la carretera Acatepec-San Juan Escalerilla con 20 millones de pesos.

Acercan servicios esenciales en Guerrero

Durante la jornada, dependencias estatales acercaron servicios esenciales a la población, desde trámites de registro civil hasta atención médica y asistencia social. La presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, también entregó aparatos funcionales, apoyos alimentarios y juguetes, reforzando la visión integral.

La gobernadora enfatizó que, gracias a los gobiernos de transformación, la región de la Montaña recibe un apoyo sin precedentes. “Seguiremos trabajando sin descanso para que la justicia social llegue a todas las comunidades“, declaró. Salgado Pineda reafirmó su compromiso de que “ningún municipio se quedará atrás ni fuera de esta gran transformación; seguiremos entregando obras de calidad porque el pueblo manda”.

Brigadas institucionales acompañaron la gira de trabajo para acercar servicios gratuitos de registro civil y atención médica especializada a los habitantes. ı Foto: Especial.

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JVR