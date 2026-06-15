Evelyn Salgado visita escuelas de Guerrero; impulsa educación

La gobernadora de Guerrero implementará una estrategia permanente para recorrer y atender un plantel educativo distinto cada lunes.

Las niñas y niños de Guerrero tendrán mejores condiciones para estudiar gracias al compromiso de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda.

Este lunes, la mandataria visitó la Primaria Bilingüe “Francisco I. Madero” en Huiziltepec, municipio de Eduardo Neri, donde entregó apoyos educativos y deportivos.

Anunció que cada lunes recorrerá un plantel distinto para atender de primera mano las necesidades de las comunidades escolares.

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Durante su estancia en Huiziltepec, la gobernadora acompañó a estudiantes, docentes y padres de familia en los honores a la bandera.

“Venimos a escucharles, atenderles y recibir sus peticiones, pero, sobre todo, a revisar de cerca cómo se encuentra esta escuela. Es una obligación moral que tenemos todos los gobernantes de estar en el territorio”, expresó Salgado Pineda, subrayando el deber de su gobierno con la educación.

La mandataria guerrerense calificó como una obligación moral de los gobernantes mantener la cercanía y el trabajo directo desde el territorio. ı Foto: Especial.

La entrega de material didáctico, equipo deportivo y pintura busca fortalecer los espacios donde se forman las nuevas generaciones.

Como parte de la jornada, equipos del gobierno estatal realizaron trabajos de rehabilitación en salones y canchas, además de reparar puertas y ventanas, y concluir la mejora de los baños. Estas acciones buscan transformar el entorno de los planteles.

La gobernadora reiteró su visión: “A cada escuela que vamos tenemos que cambiarle el rostro, todo lo que podamos hacer. Cada escuela es una oportunidad para transformar el entorno de nuestras niñas y niños”. Este compromiso de visitar un plantel cada lunes es una muestra clara de la prioridad que su gobierno otorga a la educación.

Salgado Pineda hizo un llamado a los estudiantes a respetar a sus maestros y a continuar su formación con valores y principios sólidos, elementos clave para su desarrollo personal y su futuro compromiso con la sociedad guerrerense.

En la gira estuvieron presentes el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, y otros funcionarios estatales.

Iniciamos esta semana en Huitziltepec, participando en los honores a la bandera de la Primaria Federal Bilingüe Francisco I. Madero,🇲🇽 un momento que nos llenó de orgullo y alegría el corazón.🫶 Escuchar los sueños de las niñas y los niños, así como convivir con sus maestras,… pic.twitter.com/ee2wEMkXvY — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) June 15, 2026

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JVR