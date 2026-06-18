Guadalajara estalla en festejos: aficionados celebran en La Minerva triunfo de México sobre Corea del Sur

La Minerva estalla con la victoria de México en la Copa del Mundo

La victoria de México por 1-0 sobre Corea del Sur en la Copa del Mundo 2026 desató una auténtica fiesta en Guadalajara, donde cientos de aficionados se congregaron en la Glorieta de La Minerva para celebrar el triunfo del Tricolor.

Minutos después del silbatazo final, seguidores de todas las edades comenzaron a llegar al emblemático punto de reunión de la capital jalisciense, considerado desde hace años el escenario tradicional de las celebraciones deportivas en la ciudad.

Con banderas, camisetas de la Selección Mexicana y al ritmo del tradicional “Cielito Lindo”, los aficionados tapatíos protagonizaron una noche de júbilo tras la victoria conseguida por el combinado nacional en su segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Miles de personas se concentran en la glorieta Minerva para celebrar el triunfo de México ante Korea en el Mundial 2026.



La policía de Guadalajara monta operativo especial. pic.twitter.com/dpTqkbqnsu — Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) June 19, 2026

Aficionados se reúnen en La Minerva para celebrar triunfo del Tri

La euforia se hizo sentir en los alrededores de la glorieta, donde familias completas, jóvenes y automovilistas se unieron a los festejos con cánticos y porras en apoyo al conjunto mexicano.

Las calles cercanas registraron una importante afluencia de personas y vehículos, mientras algunos aficionados ondeaban banderas gigantes y otros aprovechaban para tomarse fotografías con el monumento de fondo, uno de los sitios más representativos de Guadalajara.

La Minerva volvió a teñirse de verde, blanco y rojo y se consolidó una vez más como el principal punto de reunión para celebrar los triunfos de la Selección Mexicana y otros acontecimientos deportivos.

🎉🇲🇽 La fiesta se trasladó a la Glorieta de la Minerva. Decenas de aficionados se reunieron en este emblemático punto de Guadalajara para celebrar la victoria de México sobre Corea del Sur, entre banderas, cánticos y baile⚽🔥 #Mundial2026 #SomosLocales pic.twitter.com/wqGuDUtaaR — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 19, 2026

Entre música, bocinazos y muestras de apoyo al Tricolor, los festejos se extendieron durante la noche en la capital jalisciense, donde cientos de personas salieron a las calles para compartir la alegría por una nueva victoria de México en la justa mundialista.

La pasión por el futbol volvió a hacerse presente en Guadalajara, con una multitud que convirtió a La Minerva en el epicentro de la celebración tras el triunfo del equipo dirigido por Javier Aguirre sobre Corea del Sur.

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MSL