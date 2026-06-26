‘He caminado quintana roo por más de 25 años’: Marybel Villegas; se declara lista para los nuevos tiempos de QRoo

Marybel Villegas Canché formalizó este viernes su registro en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para definir a la persona que encabezará la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo.

Al concluir su registro, afirmó que esta decisión representa uno de los pasos más importantes de su vida pública y refrendó su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de las familias quintanarroenses.

“Hoy doy un paso muy importante en mi vida pública y en mi compromiso con Quintana Roo. Me registro en el proceso interno de Morena convencida de que los mejores años de nuestro estado todavía están por venir”, expresó.

Marybel Villegas destacó que llega a este proceso con la experiencia que le ha permitido conocer de cerca las necesidades de cada región del estado.

“Conozco Quintana Roo como la palma de mi mano. Vengo con la experiencia que me da haberlo caminado durante más de dos décadas de trabajo al lado del pueblo y con la convicción de seguir construyendo un Quintana Roo más justo, más seguro, con más oportunidades y con mejores condiciones de vida para todas y todos”, sostuvo.

La diputada federal con licencia agradeció el respaldo recibido a lo largo de su trayectoria política y aseguró que la confianza de la ciudadanía representa la mayor responsabilidad que ha asumido.

“Agradezco profundamente a miles de mujeres y hombres que durante tantos años han caminado conmigo. Su confianza es mi mayor compromiso y la mayor responsabilidad que he asumido. Nunca les he fallado y nunca les voy a fallar”, afirmó.

Señaló que durante años ha recorrido los municipios del estado escuchando directamente a la población, lo que le ha permitido conocer sus necesidades, sus aspiraciones y el potencial que tiene Quintana Roo para seguir creciendo con justicia, bienestar y prosperidad.

“Por eso estoy aquí: porque creo en la Transformación, porque creo en nuestro movimiento y porque creo firmemente que el pueblo siempre debe estar por encima de cualquier interés personal”, puntualizó.

Marybel Villegas reiteró que continuará conduciéndose bajo los principios que dieron origen a Morena.

“Seguiremos caminando con los principios que nos dieron origen: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, manifestó.

Asimismo, reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reafirmó su compromiso de contribuir al fortalecimiento del Segundo Piso de la Cuarta Transformación en Quintana Roo.

Indicó que este proceso interno debe desarrollarse con responsabilidad, respeto y unidad.

“La unidad no significa pensar igual, sino caminar hacia un mismo objetivo: que la Transformación siga llegando a cada familia, a cada colonia y a cada comunidad de nuestro estado”, expresó.

Marybel Villegas dejó claro que su participación no responde a una aspiración personal, sino al compromiso de continuar sirviendo a la ciudadanía.

“Hoy no inicia un proyecto personal. Hoy reafirmo mi compromiso con el pueblo de Quintana Roo, con las mujeres y los hombres que todos los días trabajan por un mejor futuro para sus familias. Seguiré caminando a su lado con humildad para escuchar, con carácter para tomar decisiones, con la experiencia que da el trabajo y los resultados, y con el corazón puesto siempre del lado de nuestra gente. Estoy lista para seguir caminando junto al pueblo, lista para escuchar y lista para construir acuerdos”, concluyó.

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FGR