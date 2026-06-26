¿Quién es Miguel, el hombre atrincherado que tiene de rehén a su familia en Los Héroes Tecámac?

Un hombre se atrincheró en una casa de Los Héroes Tecámac y con un arma larga y tomó de rehén a su familia para evitar que lo internaran en un centro de rehabilitación.
De acuerdo con la información el sujeto lleva más de 20 horas atrincherado en la casa y tiene de rehenes a su tres hijos, a su esposa y a su suegra.
¿Quién es el hombre atrincherado que tomó de rehén a su familia?
El hombre que se atrincheró en la casa de Los Héroes Tecámac se llama Miguel y tiene 35 años. Según los reportes el sujeto padece de dependencia a sustancias.
El director de Centros contra las Adicciones acudió al lugar y fue él quien reveló el nombre del sujeto y también que tenía un problema de adicciones.
Señaló que Miguel se rehusa a entrar a un centro de rehabilitación y que hasta amenazó con quitarse la vida si lo trasladan a un anexo.
El sujeto estaría intoxicado con cristal y además estaría armado con un arma larga y una corta, así lo reveló el director de Centros contra las Adicciones.
Las autoridades no han podido actuar para poder librar a la familia, según los reportes, el director de Centros contra las Adicciones le ofreció a Miguel un vehículo para poder salir del domicilio, sin embargo, el sujeto lo rechazó y dijo que no se va a mover de la vivienda.
Miguel seguiría bajo los efectos del cristal, por lo que se niega a salir y hasta amenazó con quitarse la vida si lo intentan sacar. El único contacto de las autoridades ha sido a través del dron que sobrevuela la casa.
Mujer sale a gritar que no están secuestrados
En redes sociales se difundió otro video en el que una mujer se asomó del domicilio y aseguró que nadie de su familia es rehén, afirmó que todo está bien y que los niños son los únicos asustados porque ven a muchos policías.
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