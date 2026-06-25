Filtran el VIDEO del hombre atrincherado con rehenes en Los Héroes Tecámac

Filtran video del hombre que tiene a una familia de rehén en los Héroes Tecámac

En Los Hérores Tecámac, en el Estado de México, se viven momentos de tensión, pues un hombre se atrincheró en una casa y tomó como rehén a una familia de unas seis personas.

El sujeto está armado y lleva más de 20 horas atrincherado en la vivienda, en los alrededores las autoridades montaron un operativo para poder liberar a la familia.

Video del hombre que tomó a familia de rehén en Los Héroes Tecámac

En redes sociales se difundió un video que se presume corresponde al hombre atrincherado en Tecámac. Se trata de una breve grabación de apenas 22 segundos.

TE RECOMENDAMOS: Seguridad Asesinan a buscadora Patricia Negrete al salir de su trabajo en Pénjamo

En el video se puede ver a un hombre vestido de negro que porta un arma larga y se está asomando desde una puerta, el sujeto está vigilando esa entrada.

🚨 #ÚltimaHora Ya son 19 horas de tensión en #Tecámac. Un hombre armado mantiene retenidos a 6 familiares, entre ellos menores de edad, mientras continúan las negociaciones. 📹 Tenemos el video. #Edomex #rehenes #atrincherado pic.twitter.com/JuwhaRIIae — Mariana Hernández (@Mar_Hernandez_G) June 26, 2026

Según los reportes, el hombre, identificado como Miguel “N”, estaría intoxicado con droga llamada cristal, asimismo, se reporta que las personas que tiene tomadas de rehenes son de la propia familia del sujeto.

Las autoridades están tratando de rescatar a la familia y para ello buscan negociar con el atacante para que pueda dejar salir a las personas. Se presume que hay 3 menores de edad entre los rehenes que serían sus hijos.

Los reportes señalan que también estarían su esposa y sus suegros. Esto porque el sujeto no quería que lo llevaran a internar a un centro de rehabilitación.

Los elementos de la policía y de Fuerzas Federales están afuera de la vivienda, quienes llevan varias horas para resolver la situación mediante la negociación.

Los reportes iniciales de las corporaciones policiacas indicaban que el hombre porta dos armas de fuego dentro de la vivienda, el sujeto no se quiere entregar y amenazó con quitarse la vida si lo sacan de la vivienda.

Las autoridades se han movilizado desde hace varias horas pero hasta el momento el sujeto sigue en la casa y se niega a salir y mucho menos a entregarse.

El Director de Centros contra las Adicciones señaló que el sujeto defiende su vicio y no quiere salir, que prefiere morir antes que entregarse.

Te puede interesar: