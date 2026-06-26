Tlaxcala gradúa primera generación de artes visuales en Bellas Artes.

Veinticinco jóvenes artistas de Tlaxcala celebraron un hito histórico al graduarse como la primera generación de la Licenciatura en Artes Visuales y Artes Plásticas. La emotiva ceremonia, en el emblemático Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, consolida a Tlaxcala como referente nacional en formación artística y abre nuevas oportunidades para su juventud.

Esta licenciatura de la Escuela de Arte de Tlaxcala (Edart) es resultado de una sólida colaboración entre el Gobierno del Estado, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Secretaría de Cultura federal. Gestada desde 2021, esta alianza permitió que la carrera obtuviera reconocimiento federal, ofreciendo por primera vez en la entidad formación profesional de alto nivel.

La secretaria de Cultura de Tlaxcala, Karen Álvarez Villeda, destacó que esta graduación es la culminación de una política pública enfocada en fortalecer la educación artística local. Subrayó que la oferta educativa superior del estado ahora incluye las licenciaturas en Artes Visuales y Plásticas, Música y Arte Textil, siendo esta última única en Iberoamérica y posicionando a Tlaxcala en el mapa internacional.

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Para impulsar estos avances, la administración estatal ha destinado una inversión histórica de 44 millones de pesos mexicanos. Estos recursos se han traducido en mejoras de infraestructura, equipamiento y optimización de espacios educativos. Además, se anunció la próxima construcción del Conservatorio Estatal de Música y la apertura de una maestría en Museografía, primera unidad de posgrado del INBAL en Tlaxcala.

Veinticinco jóvenes artistas de Tlaxcala celebraron un hito histórico al graduarse como la primera generación de la Licenciatura en Artes Visuales y Artes Plásticas ı Foto: Especial.

Desde el INBAL, su directora general, Alejandra de la Paz Nájera, resaltó la vocación nacional del Instituto para llevar la formación artística profesional a todos los estados. Reconoció la colaboración con el Gobierno de Tlaxcala como ejemplo de coordinación institucional que profesionaliza el arte y genera oportunidades para que los jóvenes se desarrollen en su tierra natal.

La directora de la Edart, Rosa María Lucio Parra, recordó que la licenciatura inició en 2022, evitando que los estudiantes tlaxcaltecas tuvieran que migrar a otras entidades para cursar estudios artísticos. Este logro es fruto de más de 26 años de trabajo ininterrumpido para consolidar la educación artística superior en la región.

Con esta primera generación de egresados, Tlaxcala reafirma su compromiso con el desarrollo cultural como herramienta de transformación social. El estado amplía las oportunidades de formación profesional para sus artistas y fortalece la descentralización de la educación superior en el ámbito de las artes a nivel nacional.

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JVR