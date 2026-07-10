Ayuntamiento de La Paz denuncia actos de sabotaje a infraestructura municipal

Autoridades locales evalúan los daños en los componentes eléctricos de los pozos de extracción de agua.

Una serie de actos de sabotaje y vandalismo contra infraestructura pública en el municipio de La Paz ha provocado afectaciones al suministro de agua potable para miles de habitantes y pérdidas económicas superiores a los 350 mil pesos, informó la presidenta municipal en funciones, Amor Fenech Montaño.

La edil paceña señaló que el Ayuntamiento ya presentó las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público por los daños ocasionados en cuatro pozos operados por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz, así como por otras afectaciones registradas en instalaciones municipales.

Equipos de videovigilancia y antenas de comunicación fueron sustraídos de la infraestructura del OOMSAPAS. ı Foto: Ayuntamiento La Paz

“Cuando alguien vandaliza un pozo de agua no le hace daño al gobierno, le hace daño a miles de familias paceñas que esperan abrir la llave y tener agua en sus hogares. Ya presentamos las denuncias correspondientes y vamos a colaborar con las autoridades para que estos hechos no queden impunes”, declaró Fenech Montaño.

TE RECOMENDAMOS: Protegen tradición culinaria estatal Tere Jiménez anuncia declaración de Patrimonio Cultural a la panadería de Aguascalientes

Los primeros hechos ocurrieron la madrugada del 2 de julio en los pozos La Ardilla 1 y La Ardilla 2, ubicados en la zona de Chametla y El Centenario. De acuerdo con el director general de OOMSAPAS, Abimael Ibarra Abúndez, estos hechos ocasionaron afectaciones directas a más de 12 mil personas y pérdidas cercanas a los 200 mil pesos.

A menos de una semana, se sumaron nuevos actos de sabotaje en los pozos 17R y 15 BIS, ubicados detrás de la zona del Parque Industrial. En estos sitios fueron derribadas las antenas de comunicación, se sustrajeron equipos de videovigilancia y dañaron componentes eléctricos indispensables para la operación de los sistemas de extracción y distribución de agua.

Entre el equipo afectado se encuentran bombas, motores, arrancadores y otros dispositivos esenciales para el funcionamiento de la infraestructura hidráulica, provocando bajas presiones e incluso interrupciones temporales del servicio en más de 20 colonias de la capital sudcaliforniana, entre ellas Diana Laura, Olas Altas, Península Sur, Villas del Encanto, Paraíso del Sol y Santa Fe.

Instalaciones hidráulicas municipales sufrieron graves daños materiales tras los recientes actos de vandalismo en La Paz. ı Foto: Ayuntamiento La Paz

Además de los daños a la infraestructura hidráulica, se han documentado otros actos contra bienes públicos, entre ellos, cortes en el cableado eléctrico y daños a los bebederos del Centro Deportivo Municipal “El Piojillo”, con pérdidas estimadas en alrededor de 150 mil pesos; así como incendios provocados en el relleno sanitario.

Las autoridades municipales advirtieron que, de acuerdo con el Código Penal de Baja California Sur, estos hechos podrían configurar delitos como sabotaje y daño en propiedad pública, conductas que pueden ser sancionadas con penas de hasta cinco años de prisión.

Personal técnico trabaja en la reparación de las bombas y motores afectados para restablecer el servicio a la brevedad. ı Foto: Ayuntamiento La Paz

Fenech Montaño subrayó que la administración municipal mantendrá una estrecha coordinación con las corporaciones de seguridad para esclarecer los hechos y dar con los responsables, al tiempo que se comprometió con restablecer el servicio en el menor tiempo posible y reducir las afectaciones a la ciudadanía.

Te puede interesar:

am