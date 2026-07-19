Marina del Pilar niega riesgo a seguridad y soberanía de México por caso de su visa

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, en un mensaje en video el 19 de julio de 2026.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, negó haber negociado, entregado información o sostenido reuniones con presuntas autoridades de Estados Unidos para recuperar su visa, y aseguró que se trata de un asunto “estrictamente personal”.

A través de un mensaje en video, respondió a la filtración y difusión de audios en los que se escucha a la mandataria estatal hablar con supuestos intermediarios o agentes estadounidenses por el tema de su visa, a los que calificó como “manipulados”.

“Las conversaciones que se han difundido ocurrieron durante 2025 y se dieron en ese contexto”, explicó, y sostuvo que buscaba conocer las razones de la cancelación de su visa , así como explorar las vías legales e institucionales para atender el caso.

“En ese proceso escuché a distintas personas que decían poder orientarme y afirmaban conocer el procedimiento para atender el trámite. Una de esas personas me engañó” Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California



Detalla cronología contacto con supuestos agentes de EU

Ávila Olmeda detalló que el 18 de junio de 2025 recibió el primer contacto mediante mensajería instantánea; el 2 de agosto se realizó la primera llamada telefónica; luego, el 22 de agosto tuvo lugar una segunda llamada y, finalmente, el 15 de diciembre sostuvo una reunión con un supuesto gestor y una llamada con quien se presentó como un agente.

“Quiero ser clara: mi disposición de escuchar no significa negociar. Nunca existirá compromiso alguno, nunca habrá una entrega de información y nunca habrá una sola decisión de mi parte que ponga en riesgo la seguridad y la soberanía de México ”, afirmó.

Marina del Pilar también rechazó que haya sostenido alguna reunión con autoridades extranjeras en Panamá para abordar el tema de su visa, y sostuvo que “cualquier versión que afirme que ese encuentro ya ocurrió es falsa”.

Dispuesta a colaborar con autoridades mexicanas

Añadió que, por tratarse de una gobernadora de un estado fronterizo, contar con una visa para ingresar legalmente a Estados Unidos resulta importante para el desempeño de sus funciones, aunque aclaró que ello nunca implicaría comprometer su independencia ni la soberanía nacional.

La gobernadora afirmó que está dispuesta a colaborar con “cualquier autoridad” mexicana que lo requiera y reiteró que responderá “con absoluta transparencia” a cualquier cuestionamiento.

“Nunca traicionaré a mi patria. Siempre he estado dispuesta a responder ante la ciudadanía, los medios de comunicación y las instituciones cuando sea necesario, porque el servicio público exige dar la cara”, expresó.

Como mujer, mexicana y como Gobernadora, siempre defenderé nuestra soberanía.



Mi compromiso con nuestro México y Baja California es absoluto, firme e inquebrantable. pic.twitter.com/mIWzJK7r6h — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) July 19, 2026

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cehr