Edomex se suma a la Jornada Nacional de Tequios; 100 mil jóvenes mexiquenses serán beneficiados

Toluca.- — Los Gobiernos de México y del Estado de México presentaron las acciones de la próxima Jornada Nacional de Tequios por la Transformación, del programa Jóvenes Transformando México, prevista para este miércoles 29 de julio en beneficio de 100 mil jóvenes mexiquenses, la cual busca garantizar derechos y oportunidades de este sector, así como atender las causas de la violencia y fomentar la participación social.

La estrategia federal considera acciones y apoyos en materia educativa, empleo, deporte, cultura y salud, prevención y seguridad y fomento de la participación social, a cargo del Instituto Mexicano de la Juventud del Gobierno de México (IMJUVE).

Con la presencia de la diputada Zaira Cedillo Silva y le diputade Luisa Navarro Hernández quienes integran la Comisión de la Juventud y el Deporte de la Legislatura mexiquense, Abraham Carro Toledo, Director General del IMJUVE dijo que es inédita esta labor impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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“Queremos que las y los jóvenes del Estado de México participen, se integran se conozcan, se reconozcan y a través de integración avancen construyendo el Estado de México que quieren y el país que queremos para todas y para todos”, anunció el Director del IMJUVE en conferencia de prensa en Toluca.

Por su parte, la legisladora Zaira Cedillo Silva expresó que “como lo dice la Presidenta de la República, para las juventudes todo. Nunca más podemos estar en el olvido, nunca más vamos a permitir que nos llamen “los ninis”, nunca más podemos ser el botín para la delincuencia, nunca más podemos ser los que no tengamos oportunidades”.

En su momento, le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández, destacó la disposición de apoyar desde el Congreso local jornadas que hacen posible que “hoy la transformación se esté construyendo desde los jóvenes, desde el presente que son los jóvenes. Hoy veo con gran agrado campamentos, hoy veo con gran agrado Comités que están organizándose, hoy veo con gran agrado círculos de estudio”.

Sergio Jassiel Zamora López, Director General del Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ) señaló que el Estado de México es una de las entidades del país con mayor participación en dichas jornadas, desde recuperar espacios deportivos, hasta murales con una huella de la lucha por los derechos de la población LGBT.

“Tequios por la Transformación y Cortos Por la Paz” busca incentivar la participación de los adolescentes en acciones de desarrollo colectivo, a través de intervenciones comunitarias masivas. Pretende, además, reconstruir el tejido social, prevenir adicciones al impulsar el desarrollo saludable y ofrecer alternativas constructivas, así como promover la paz con actividades cívicas, culturales, deportivas y ecológicas orientadas a la sana convivencia".

La Jornada Nacional se desarrollará en parques recuperados, planteles educativos y plazas principales de los municipios, con la participación de la comunidad estudiantil de escuelas públicas y jóvenes voluntarios. Para inscribirse a los comités locales, puedes consultar el sitio oficial del IMJUVE (gob.mx/imjuve) o a través de las redes oficiales de los Programas para el Bienestar.

Estuvieron presentes Benigno Martínez García, en representación de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de México (SECTI); Elsa Lourdes Fuerte Robles, Directora General del Consejo Escolar para el Bienestar CONEBI; Mariana Zapata Romero, Subdirectora de Empleo y Capacitación del IMJUVE y Marco Antonio Rueda Loyola, Director de Coordinación Sectorial y Regional en el IMJUVE.

🇲🇽🙌 Presentan la Jornada Nacional de Tequios por la Transformación en Edomex, un programa que busca beneficiar a 100 mil jóvenes con oportunidades en educación, empleo, deporte, cultura y salud.



La estrategia impulsará acciones comunitarias para recuperar espacios, prevenir la… pic.twitter.com/UvKTLETSBD — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 28, 2026

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