Ecatepec: abren Sendero Seguro en Santa Clara

ASPECTO de uno de los murales en el callejón Santa Clara.

LA ALCALDESA de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró el Sendero Seguro del callejón Santa Clara, en el fraccionamiento Jardines de Santa Clara, lugar donde anteriormente, según testimonios de colonos, era considerado un foco de inseguridad y de acumulación de basura.

Con esta acción, suman alrededor de 100 senderos seguros, de los 300 que serán entregados al término de la actual administración municipal, los cuales cambian los escenarios para el beneficio de miles de familias ecatepenses.

El Tip: LA INICIATIVA “Camina libre, camina Segura”, que proyecta la creación de 300 senderos seguros, contempla un total de 30 kilómetros de intervención.

“Necesito que Jardines de Santa Clara vuelva a ser lo que fue en un inicio, que empiecen a tener esa sensación de que se puede recuperar la paz, la tranquilidad”, afirmó la presidenta municipal.

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Añadió que “con Jardines de Santa Clara no voy a descansar, pero terminando este año, toda esta región tiene que seguir recuperando la esperanza, la tranquilidad y la paz que todos merecen”.

Zuri Cruz Reyes, subdirectora de Proyectos Especiales de la Dirección de Obras Públicas de Ecatepec, subrayó que llenaron de murales el callejón Santa Clara, entre avenida Circunvalación Poniente y calle Puerto Libertad, en Jardines de Casanueva, el cual tiene 134 metros lineales y en total fueron 310 metros cuadrados de pinta, en la que participaron 12 muralistas del gobierno municipal, quienes plasmaron sus diseños con motivos de naturaleza y prehispánicos.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos de Ecatepec, dijo que en el nuevo Sendero Seguro reconectaron más de 50 luminarias y pusieron 29 nuevas, además de limpieza, balizamiento de vialidades y poda de árboles, entre otras acciones.

Habitantes en Jardines de Casanueva señalaron que el callejón mantenía altos niveles de inseguridad y fue olvidado por las administraciones anteriores.

“Nos gusta mucho, porque pusieron mucho alumbrado, han estado arreglando las calles y ha estado pasando más la Policía. Incluso, había mucho asalto por aquí, pero ya se ve más movimiento”, dijo uno de los habitantes.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, encabezó la inauguración del corredor iluminado y recuperado. ı Foto: Especial.

Azucena Cisneros inaugura Sendero Seguro en Jardines de Santa Clara, Ecatepec

Vecinos de Jardines de Santa Clara, en Ecatepec, celebran la transformación de un callejón antes considerado foco de inseguridad y basura. El Sendero Seguro del callejón Santa Clara ahora luce renovado con murales vibrantes, iluminación eficiente y limpieza, devolviendo la tranquilidad a la comunidad.

La iniciativa, inaugurada por la alcaldesa Azucena Cisneros, convierte este pasillo que conecta con Jardines de Casanueva en un espacio seguro y lleno de vida, impactando positivamente la rutina diaria de miles de familias ecatepenses.

Así vivimos anoche la inauguración de un sendero seguro más en Jardínes de Santa Clara.



Donde hubo 45 años de abandono, hoy llevamos más luz, más color y más seguridad. Recuperar nuestros espacios públicos también es atender las causas y devolverle tranquilidad a nuestras… pic.twitter.com/gMrV5K7rlT — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) August 13, 2026

Este proyecto es parte de un esfuerzo municipal más amplio para recuperar espacios públicos. Con esta entrega, suman ya cerca de 100 de los 300 Senderos Seguros que la actual administración planea concluir, buscando cambiar la percepción de seguridad en colonias vulnerables de Ecatepec.

La alcaldesa Azucena Cisneros enfatizó la importancia de estas acciones para la comunidad. “Necesito que Jardines de Santa Clara vuelva a ser lo que fue en un inicio, que empiecen a tener esa sensación de que se puede recuperar la paz, la tranquilidad”, afirmó.

Zuri Cruz Reyes, subdirectora de Proyectos Especiales, detalló que el callejón Santa Clara, con 134 metros lineales, fue intervenido con 310 metros cuadrados de murales. Doce muralistas municipales plasmaron diseños inspirados en la naturaleza y motivos prehispánicos.

La intervención urbana beneficia directamente a las familias de la colonia Jardines de Santa Clara. ı Foto: Especial.

En cuanto a la infraestructura, Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, informó que se reconectaron más de 50 luminarias existentes y se instalaron 29 nuevas. Además, se realizaron labores de limpieza profunda, balizamiento de vialidades y poda de árboles.

La respuesta de los habitantes ha sido positiva. Ignacio Arturo Ángeles Álvarez, residente, compartió: “Nos gusta mucho porque pusieron mucho alumbrado, han estado arreglando las calles y ha estado pasando más la policía. Incluso había mucho asalto por aquí, pero ya se ve más movimiento”.

El testimonio de Ángeles Álvarez resalta un problema persistente: “el callejón era inseguro y durante muchos años anteriores autoridades municipales no les hicieron caso”. Esta intervención marca un antes y un después para los vecinos, quienes por fin ven atendidas sus demandas.

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JVR