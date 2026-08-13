Jóvenes exponen a Beatriz Mojica sus problemáticas y trazan agenda por Guerrero

Jóvenes de Acapulco alzan la voz sobre sus principales retos: empleo digno, seguridad en las calles, salud mental y discriminación. En un diálogo directo con Beatriz Mojica Morga, consejera nacional de Morena, buscan construir soluciones para su futuro en Guerrero.

Este encuentro, celebrado en el marco del Día Internacional de la Juventud, reveló la frustración de la juventud guerrerense ante la falta de oportunidades para su desarrollo personal y profesional en su propia tierra.

La precariedad laboral es una constante. Muchos jóvenes estudian y trabajan a la vez en condiciones injustas, con jornadas extenuantes y sin seguridad social, lo que les impide construir un proyecto de vida sólido en su estado.

La inseguridad para salir a la calle y la ausencia de infraestructura deportiva y espacios culturales adecuados también fueron puntos clave. “Tenemos que emigrar a otros estados para competir o desarrollar nuestro talento”, lamentó un deportista local.

Tenemos que preparar a nuestras y nuestros jóvenes con las herramientas para liderar. Buscar becas que potencien su talento para transformar nuestro estado.



Las y los jóvenes nos hicieron saber que buscan igualdad en las oportunidades laborales, apoyar con el primer empleo que… pic.twitter.com/SNjZasr7x1 — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) August 13, 2026

La salud mental emerge como una preocupación creciente, con pocos espacios de atención especializada. Asimismo, la discriminación por color de piel o género frena la movilidad social, como recordó Mojica al citar el caso de Juan Diego, futbolista acapulqueño. “Cero discriminación porque eres joven, cero por tu color de piel, cero porque eres mujer”, enfatizó.

En respuesta, Mojica Morga se comprometió a impulsar una agenda integral. Propuso la creación de una Universidad Cultural, una Escuela Estatal de Artes y un Centro de Alto Rendimiento para talentos deportivos.

Además, planteó ampliar becas universitarias, establecer un programa de empleo digno y vivienda joven, y fortalecer una red de apoyo a la salud mental para la juventud.

En materia de conectividad, Mojica coincidió con la propuesta de un joven programador sobre la necesidad de internet gratuito y capacitación en idiomas y datos. Sugirió enviar anualmente a 100 jóvenes acapulqueños a estudiar un mes en Estados Unidos o Canadá, dada la vocación turística de la región, y explorar la instalación de un centro de datos.

El diálogo abierto permitió a los jóvenes presentar sus necesidades y a la morenista asumir compromisos concretos. Este tipo de encuentros son cruciales para que las voces de la juventud sean escuchadas y se traduzcan en políticas públicas efectivas.

La iniciativa “Corazón Joven Guerrero” busca sentar las bases para un futuro donde los talentos locales encuentren las condiciones para prosperar sin tener que abandonar su tierra natal.

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JVR