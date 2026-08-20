Puebla transforma campo con maquinaria, valor agregado y riqueza comunitaria

Ciudad de México. — Con 135 mil 561 hectáreas atendidas y 76 mil 558 productoras y productores beneficiados durante 2026, el Gobierno del Estado de Puebla fortalece la capacidad productiva del campo poblano mediante mecanización, tecnificación y acceso gratuito a maquinaria especializada, como parte de la estrategia impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier para recuperar tierras y reducir costos de producción.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que el programa Seguridad para el Campo pasó de 725 equipos adquiridos en 2025 a un parque estatal de 1,824 equipos en 2026, mediante una inversión acumulada de 478 millones de pesos. La infraestructura operativa incluye 220 módulos de maquinaria agrícola, 78 drones, cuatro rovers agrícolas, cuatro alzadoras de caña y tres trilladoras, además de drones especializados para análisis de información y avanzar hacia una agricultura 4.0.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que la articulación entre los gobiernos federal, estatal y municipal permite atender con mayor eficacia necesidades de pobreza, marginación e infraestructura, al tiempo que fortalece las políticas públicas. Señaló que esta coordinación se desarrolla bajo la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y permite potenciar los esfuerzos institucionales para generar bienestar en las comunidades.

Durante el enlace en vivo desde Santa Cruz Ajajalpan, Tecali de Herrera, el productor Saúl Robles Flores explicó que el barbecho realizado con maquinaria estatal le permitirá preparar sus tierras para cultivar cilantro, brócoli, menta y otras hortalizas, y resaltó que el servicio no representa costo para los agricultores. En San Luis Tehuiloyocan, San Andrés Cholula, la productora Edith Zempoaltecatl Zaca señaló que el tractor facilitó las labores de arada y rastreo para sembrar alfalfa, generando ahorros que podrá destinar a su familia y a la educación de sus hijas.

Desde Tepeojuma, el productor Martín Caballero reconoció el respaldo mediante drones para atender cultivos de caña, maíz y sorgo, y reportó que ya se han fumigado más de 100 hectáreas. La secretaria Ana Laura Altamirano destacó que los tres enlaces mostraron las distintas condiciones productivas del estado y confirmaron que la tecnología también puede estar al alcance de los pequeños productores.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de consolidar un campo más productivo, competitivo y justo, mediante herramientas que permitan a las y los productores poblanos reducir costos, recuperar superficies y elevar la producción de alimentos. Con esta estrategia, Puebla avanza en la construcción de un modelo rural que coloca la tecnología y la capacidad institucional al servicio de quienes trabajan la tierra y contribuyen a la alimentación de las familias de México y del mundo.

🌱🚜 Durante 2026, Puebla ha atendido 135 mil 561 hectáreas y beneficiado a 76 mil 558 productoras y productores mediante el programa Seguridad para el Campo.



📡🌾 Con una inversión acumulada de 478 millones de pesos, el estado cuenta con mil 824 equipos, entre maquinaria… pic.twitter.com/wB2foQVpjE — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 20, 2026

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