Maru Campos inaugura la Torre Centinela en Ciudad Juárez

La puesta en marcha del complejo tecnológico de vigilancia fue encabezada por la gobernadora Maru Campos.

Ciudad Juárez cuenta con un nuevo centro de mando integral para reforzar la vigilancia e inteligencia en las calles. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la apertura formal de operaciones de la Torre Centinela, edificio desde el cual se coordinarán los patrullajes y la atención de emergencias en toda la entidad.

La sede operativa, que alcanza más de 115 metros de altura, enlaza una red tecnológica diseñada para mapear la actividad delictiva. El equipamiento abarca 2 mil 985 cámaras orientables, 4 mil 717 cámaras fijas y 1,791 lectores automáticos de placas en puntos clave del estado.

La plataforma incluye además 102 arcos carreteros de control, 3 mil 65 puntos de monitoreo, 40 centros móviles y radares de neutralización para drones. Estas herramientas buscan convertir los datos recabados en información estratégica para reducir los tiempos de respuesta de los agentes ante situaciones de riesgo.

Durante el acto, la mandataria estatal afirmó que la obra dignifica a los habitantes de la frontera y consolida el trabajo realizado en los últimos cinco años para renovar el modelo de protección ciudadana en Chihuahua.

La infraestructura de seguridad prioriza la atención preventiva en las colonias y corredores viales de Ciudad Juárez. ı Foto: Especial.

Campos detalló que durante este año se ha logrado una reducción del 24 por ciento en el promedio diario de homicidios en la entidad, lo que representa la baja más significativa registrada en este delito durante los últimos ocho años.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya, subrayó que el proyecto fortalece la capacidad de combate al crimen mediante el uso conjunto de datos, logística policial e investigaciones avanzadas.

Durante el recorrido por el inmueble, la comitiva ofreció una guardia de honor frente al memorial erigido a los policías caídos en servicio. Asimismo, se develaron el mural artístico y el emblema oficial de la corporación integrados a las instalaciones.

El presídium contó con la presencia de representantes del Poder Judicial, el Congreso estatal y la Fiscalía General, además de diplomáticos de la Embajada y Consulado de Estados Unidos, y autoridades de Las Cruces, Nuevo México.

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JVR