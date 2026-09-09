Suspenden clases presenciales en Baja California del 9 al 11 de septiembre por calor extremo.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, anunció la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles de educación pública del estado, para proteger a la comunidad estudiantil ante el calor extremo.

La medida preventiva se aplicará a partir del turno vespertino del miércoles 9 de septiembre y se extenderá durante el jueves 10 y el viernes 11 de septiembre.

En un video publicado en redes sociales, Marina del Pilar detalló que las actividades escolares continuarán de manera virtual mediante la modalidad a distancia para evitar el traslado de los alumnos.

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Amigas y amigos de Baja California, ante las altas temperaturas y en coordinación con Protección Civil, hemos determinado que las clases en todos los niveles de educación pública se lleven a cabo en modalidad a distancia, como medida preventiva para proteger a nuestros… pic.twitter.com/LOjD1nrVy1 — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) September 9, 2026

La decisión se tomó de forma conjunta entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Las autoridades explicaron que la suspensión de clases busca reducir la exposición de las niñas, niños y adolescentes al calor extremo, así como resguardar la salud de los trabajadores de la educación y del personal docente.

Respecto a las instituciones de educación privada que operan en la entidad, la gobernadora precisó que cada plantel determinará de manera independiente la modalidad en la que desarrollará sus actividades académicas durante esta contingencia climática.

Las autoridades del estado puntualizaron que el esquema preventivo estará vigente de manera estricta y exclusiva durante los tres días señalados de esta semana, a la espera de un cambio favorable en las condiciones del clima.

El Gobierno del Estado de Baja California mantendrá un monitoreo permanente de los indicadores climatológicos para evaluar la evolución de las temperaturas.

Para atender a la población que lo requiera, la administración estatal recordó la disponibilidad de albergues y puntos de hidratación permanentes.

La gobernadora exhortó a la ciudadanía a consumir agua constantemente, evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación, cuidar a las personas vulnerables y reportar cualquier emergencia al número 911.

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JVR