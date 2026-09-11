Invierten 95.8 mdp en camino a Torrecitas, San Luis Potosí

El arranque formal de los trabajos de infraestructura carretera fue encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Más de 10 mil habitantes de 80 localidades del municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí, contarán con un trayecto más seguro y ágil tras el comienzo de las obras de infraestructura vial en el camino hacia la comunidad de Torrecitas.

El proyecto contempla la pavimentación y rehabilitación integral de 20 kilómetros de camino, los cuales enlazan de forma directa a la zona serrana con la carretera federal 57, una de las arterias de comunicación más importantes del centro del país.

Para esta obra se destinó un presupuesto público inicial de 95.8 millones de pesos mexicanos. Los trabajos técnicos abarcan la colocación de una capa de concreto asfáltico de alta resistencia, además de la instalación completa de señalamientos viales horizontales y verticales.

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¡Hoy arrancamos una obra que une caminos, familias y también nuestra fe! 💚🙏🏻



Con el Camino a Torrecitas, 80 comunidades tendrán mejores accesos a salud, educación y nuevas oportunidades, pero también abriremos un camino más digno y seguro hacia el Santuario de Nuestra Señora de… pic.twitter.com/ddVR8YEzQG — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) September 11, 2026

Con este proyecto se busca atender un rezago histórico en la red de caminos rurales de la entidad potosina, donde las familias de las comunidades alejadas padecieron durante décadas el deterioro de sus rutas de acceso a servicios básicos.

“Esta infraestructura permite que las familias se trasladen con mayor seguridad, accedan rápidamente a servicios de salud y muevan sus mercancías sin contratiempos”, señaló el gobernador Ricardo Gallardo Cardona durante el inicio formal de las maniobras de construcción.

Además de mejorar la movilidad cotidiana de los pobladores, la intervención en la ruta potenciará el desarrollo económico local. La nueva vialidad facilitará el traslado de visitantes y dinamizará el comercio y los servicios locales en Santa María del Río.

Un aspecto relevante de este trayecto es su impacto en el turismo religioso, debido a que la carretera conduce al Santuario de Torrecitas. Cada año, miles de peregrinos transitan por este punto, enfrentando complicaciones por las deficientes condiciones del camino.

La modernización del camino hacia Torrecitas se suma a los proyectos de infraestructura estatal orientados a recuperar la conectividad en regiones del estado que permanecieron al margen de la inversión pública durante anteriores administraciones locales.

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JVR