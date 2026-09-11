Atienden a mujeres de Ecatepec casa por casa con la Cruzada Violeta

El liderazgo de las caminatas de concientización e intervención directa fue ejercido por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss.

El gobierno municipal de Ecatepec intensificó las labores de prevención del delito mediante el despliegue de brigadas de la Cruzada Violeta 360. Personal del ayuntamiento recorre colonias prioritarias del municipio para brindar asesoría jurídica, orientación psicológica y herramientas tecnológicas de emergencia a mujeres que sufren violencia en el entorno familiar.

Durante una jornada de trabajo en la colonia Ejidos de Santa María Tulpetlac, en el sector conocido como El Charco, autoridades locales encabezaron el toque de puertas en la calle Nayarit para informar sobre las rutas de atención y los protocolos de protección disponibles para las habitantes.

“Que sepan todas las mujeres de este municipio que no están solas, que hoy como nunca estamos acompañando todos los procesos a favor de superar cualquier tipo de violencia”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss durante la caminata con vecinas del lugar.

En las visitas domiciliarias, los servidores públicos entregan material informativo sobre el Violentómetro e instan a las residentes a descargar en sus teléfonos la aplicación móvil Red Violeta. Esta herramienta tecnológica cuenta con un botón de auxilio directo para solicitar la intervención inmediata del área jurídica, personal de psicología o patrullas policiacas.

La edil enfatizó que la estrategia de seguridad municipal demanda la presencia constante en el territorio. Explicó que la labor policial debe complementarse con una cercanía real hacia la población, siendo la labor preventiva en los hogares un pilar indispensable para erradicar las agresiones intrafamiliares.

A un mes del arranque de este plan de contención delictiva, las cuadrillas registran visitas en más de 40 mil 500 viviendas repartidas en 18 colonias de atención urgente. La labor ha derivado en la prestación de cuatro mil 500 servicios de apoyo a mujeres e impulsado la apertura de 800 denuncias formales.

Por su parte, Claudia Castello Rebollar, titular del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género, subrayó que el contacto directo busca concientizar sobre el carácter penal del maltrato contra las mujeres e incentivar la denuncia contra los agresores.

El esquema integral abarca también la difusión de penas de cárcel en espectaculares, bardas y redes sociales. La meta del gobierno de Ecatepec es alcanzar la cobertura de 150 mil casas para el próximo mes de noviembre.

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JVR