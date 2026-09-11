Evelyn Salgado afirma Guerrero tiene el promedio más bajo de homicidios en una década

El mensaje de la Gobernadora se desarrolló en Chilpancingo.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó que Guerrero logró el menor promedio diario de homicidios dolosos con el 30 por ciento en más de una década.

Durante su mensaje por su Quinto Informe de Gobierno este viernes, Evelyn Salgado Pineda dijo que esta reducción se da desde hace más de una década desde 2021 y 61 por ciento frente al pico máximo en 2017.

Evelyn Salgado Pineda indicó que Guerrero es uno de los estados con el mayor número de detenciones por el delito de extorsión. Inversiónen Guerrero

Evelyn Salgado Pineda agregó que se suspendieron mil 923 líneas telefónicas vinculadas con el delito de extorsión.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda añadió que entre enero y junio de 2026, delitos como feminicidios, lesiones dolosas, secuestro, extorsión y robos con violencia, disminuyeron en un 21.5 por ciento, respecto del mismo periodo del año pasado.

“Hemos logrado avances en prácticamente todos los indicadores de incidencia delictiva”, dijo Evelyn Salgado Pineda.

🔴 #EnVivo | 5º Informe de Gobierno al Pueblo de Guerrero.https://t.co/AyLHnfSnde — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) September 11, 2026

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FGR