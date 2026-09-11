Evelyn Salgado destaca logros en educación, salud e infraestructura en Guerrero

La Gobernadora al dar su mensaje este viernes.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda resaltó este vienes 11 de septiembre los avances en salud, educación e infraestructura en Guerrero, durante su mensaje por su Quinto Informe de Gobierno.

El acto se realizó este fin de semana en Chilpancingo, ante políticos de la entidad e invitados especiales, como el secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, entre otros.

Evelyn Salgado destacó la inversión de 3 mil millones para el nuevo Hospital General de Tlapa y más de 19 mil aparatos funcionales para mejorar movilidad y vida de quienes más lo necesitan.

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La gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció una inversión de 528 millones de pesos para fortalecer la educación en Guerrero este año,

Nuevos CETMAR, telebachilleratos, planteles Margarita Maza y 3 nuevas instituciones de educación superior, están entre los planes de la administración de Evelyn Salgado.

En su mensaje, Evelyn Salgado resaltó los trabajos de la primer mujer gobernadora en Guerrero.

🔴 #EnVivo | 5º Informe de Gobierno al Pueblo de Guerrero.https://t.co/AyLHnfSnde — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) September 11, 2026

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FGR