Detienen a 7 policías de Coyuca de Benítez por desaparición forzada

El operativo interinstitucional de aprehensión fue desplegado dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

La impunidad de las fuerzas locales de seguridad enfrentó un golpe en el estado de Guerrero. Siete policías municipales de Coyuca de Benítez permanecen bajo custodia tras ser capturados por su presunta participación en la desaparición forzada y ejecución del ciudadano José Ángel López Girón.

El operativo de captura se ejecutó directamente en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mediante un despliegue conjunto de la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. En la acción se aseguraron además dos patrullas oficiales.

Los hechos se remontan a la tarde del pasado 11 de septiembre sobre la carretera federal Acapulco–Zihuatanejo. Alrededor de las 16:00 horas, la víctima transitaba junto a su esposa Yanit y su madre María de Jesús a la altura de la comunidad de Paseo de la Palmera.

En ese punto, los agentes mantuvieron un retén de revisión imprevisto. Pese a permitir el retiro de las dos mujeres, los elementos retuvieron arbitrariamente a López Girón sin justificación legal visible.

Ante la irregularidad de la detención, los familiares filmaron con sus dispositivos móviles el momento exacto en que los uniformados se negaron a liberar al hombre. Los policías procedieron a trasladarlo a un destino desconocido, rechazando otorgar información sobre su paradero.

Horas después, el cuerpo sin vida de José Ángel fue localizado abandonado a un costado de la misma vía federal, cerca del poblado de El Papayo. Los peritajes preliminares confirmaron severas huellas de tortura e impactos de arma de fuego.

Los siete agentes implicados quedaron a disposición del Juez de Control competente, autoridad encargada de resolver su situación jurídica por los delitos atribuidos bajo el estricto apego a las garantías procesales.

La respuesta social no se hizo esperar en la costa guerrerense. Familiares, conocidos y pobladores de la zona mantienen la exigencia de un castigo ejemplar para erradicar los abusos de autoridad en las corporaciones locales.

Para las próximas horas se tienen previstas diversas manifestaciones y bloqueos pacíficos en la región, en un esfuerzo por garantizar que el caso no quede impune y se sancione la violencia institucional recurrente en los municipios de la entidad.

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JVR