Registran la marca Carnitas Michoacán en Estados Unidos

La gastronomía de México logra un logro legal histórico en el mercado internacional. La marca “Carnitas Michoacán” obtuvo oficialmente su registro en Estados Unidos, otorgado por la Oficina de Patentes y Marcas de esa nación (USPTO, por sus siglas en inglés).

La decisión busca blindar la denominación del platillo tradicional en el país norteamericano, donde la comida del estado registra un elevado nivel de consumo impulsado por la comunidad migrante mexicana y el público local.

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que el documento correspondiente quedó inscrito formalmente en el Registro Principal del organismo estadounidense a finales de septiembre.

Con este marco legal, se prohíbe que negocios en el extranjero comercialicen productos bajo ese nombre si no cumplen rigurosamente con los criterios de elaboración tradicional propios de la región.

“El documento concedido permite extender la protección del nombre a un mercado de enorme relevancia por el arraigo que tiene la cocina michoacana en ese país”, señaló el titular del Ejecutivo estatal.

Carnitas Michoacán obtienen patente oficial en Estados Unidos ı Foto: Especial

La disposición oficial establece de manera clara que la marca aplica exclusivamente para el alimento elaborado con la receta artesanal en municipios ubicados dentro de la geografía del estado de Michoacán.

Ramírez Bedolla enfatizó que este resguardo legal internacional protegerá el trabajo de las familias dedicadas a este sector productivo, evitando la competencia desleal en restaurantes e industrias de alimentos estadounidenses.

“Se resguarda el nombre como parte del patrimonio gastronómico de la entidad para evitar que su reputación sea aprovechada mediante usos comerciales ajenos a nuestras raíces”, añadió el mandatario durante el anuncio.

Esta inscripción en el extranjero complementa los esquemas de protección aplicados dentro del territorio nacional, encaminados a dar certeza legal a los productores locales y mantener intacta la herencia culinaria de la zona.

Con esta medida, Michoacán sienta un precedente en la defensa del valor cultural de sus platillos típicos en los mercados globales, asegurando el reconocimiento a la auténtica tradición gastronómica mexicana.

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MSL