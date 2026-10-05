Avanza construcción del Pozo Colosio 1; beneficiará a 30 mil habitantes de Ecatepec

El gobierno de Ecatepec, en coordinación con el organismo de agua Sapase, rehabilita el pozo Colosio 1.

Con el propósito de incrementar la dotación de agua potable por la red, el gobierno de Ecatepec, que preside la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, en coordinación con el organismo de agua Sapase, rehabilita el pozo Colosio 1 en beneficio de 30 mil habitantes del municipio.

Francisco Reyes Vázquez, director de Sapase, informó que el organismo realiza estudios de laboratorio en los pozos para garantizar la calidad del agua que se distribuye a la población, lo que no se hacía en pasadas administraciones.

Agregó que el pozo Colosio 1, ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio, estuvo fuera de operación aproximadamente ocho años, por lo que iniciaron trabajos para recuperar y modernizar su infraestructura y se prevé que como mínimo produzca 25 litros de agua por segundo.

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Actualmente, personal de Sapase y Obras Públicas llevan a cabo las obras, entre las que se encuentra la rehabilitación del cuarto de controles y el equipamiento electromecánico, que contempla arrancadores, interruptores, transformador, bomba y la colocación de la acometida eléctrica.

También se trabaja en la reconstrucción del tren de descarga y la conexión a la red principal de conducción.

Las labores también incluyen la rehabilitación de la barda perimetral, instalación de concertina y pintura general de las instalaciones.

La importante obra beneficiará a los vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio y próximamente será inaugurada.

Hay que recordar que en esa misma comunidad, la presidenta municipal Azucena Cisneros puso en marcha el pozo Colosio 2, reperforado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que produce 37 litros por segundo.

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JVR