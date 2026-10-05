Azucena Cisneros anuncia regularización de la tenencia de la tierra en La Palma

Con el apoyo del INSUS se busca brindar certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra a miles de familias en Ecatepec.

En la colonia La Palma Tulpetlac iniciará el programa de regularización de la tenencia de la tierra en Ecatepec, Estado de México, según anunció la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss.

Durante una asamblea con vecinos de esta zona irregular, la alcaldesa informó sobre la instalación de una Ventanilla destinada a la realización de los trámites correspondientes, con el objetivo de brindar certeza jurídica a miles de familias del municipio.

Cisneros Coss señaló ante los colonos la necesidad de trabajar a marchas forzadas para levantar el municipio y acompañar los procesos comunitarios y de regularización.

La presidenta municipal recordó que la zona de La Palma fue fraccionada en el pasado de manera clandestina por personas que lucraron con la necesidad de la gente.

La presidenta municipal Azucena Cisneros anunció el inicio del programa de regularización de la tenencia de la tierra en la colonia La Palma. ı Foto: Especial.

Asimismo, afirmó que al gobierno municipal le corresponde ayudar a los habitantes a resguardar su patrimonio, al cual calificó como el resultado del esfuerzo de toda una vida.

Por su parte, el director de Desarrollo Urbano municipal, Eduardo Nava, aseguró que en La Palma iniciará el proyecto piloto de este programa de regularización del suelo. Esta estrategia forma parte del convenio firmado entre el gobierno municipal y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

El proyecto contempla también la atención en otros puntos del municipio como el Ejido de San Cristóbal, Guadalupe Victoria, Santa María Tulpetlac y La Laguna Chiconautla.

Previo a la asamblea con los habitantes de la comunidad, Azucena Cisneros realizó un recorrido por el andador y la calle Las Torres.

Dicha vía fue pavimentada por los propios vecinos con el respaldo del gobierno municipal y representa un paso obligado para cientos de personas, entre las que se encuentran alumnos y padres de familia que acuden a los centros escolares de la colonia.

Durante el trayecto por la obra, que se encuentra pintada de colores, la alcaldesa afirmó que la parte alta de la zona tiene que convertirse en una galería de arte urbano mediante el trabajo conjunto con los habitantes.

Finalmente, la presidenta municipal anunció que en esa área se va a terminar con el rezago existente en materia de servicios públicos.

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JVR