Balacera en penal de Mazatlán desata intenso operativo

Un disturbio registrado este jueves en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, provocó la movilización de corporaciones de seguridad y elementos de las Fuerzas Armadas, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego al interior de las instalaciones.

El incidente habría comenzado con una confrontación entre personas privadas de la libertad. Ante la magnitud de los hechos, personal de custodia solicitó apoyo a las autoridades, que desplegaron un operativo para controlar la situación y mantener la seguridad dentro y fuera del centro penitenciario.

De manera extraoficial, se habla de seis personas fallecidas y 15 heridas; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado estas cifras ni han presentado un balance definitivo de víctimas. Los cuerpos de auxilio permanecen en las inmediaciones a la espera de autorización para ingresar y atender a posibles lesionados.

TE RECOMENDAMOS: Para beneficios de ciudadanos Pablo Lemus pide al Congreso aprobar proyecto hídrico de 18 mmdp para Guadalajara

Los primeros reportes sitúan el incidente alrededor de las 10:30 horas, cuando se alertó sobre una confrontación entre internos en el Centro Penitenciario El Castillo. Durante el enfrentamiento presuntamente se escucharon disparos, lo que llevó al personal de custodia a solicitar refuerzos.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Reportan un motín en el centro penitenciario El Castillo, en #Mazatlán, #Sinaloa. De manera extraoficial se habla de seis personas sin vida y 15 heridas.



La información está en desarrollo y la cifra de víctimas podría aumentar.



📹 @Felicitos_ vía @Radio_Formula https://t.co/vXhWpzXw7b pic.twitter.com/Tgk8OziVid — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 8, 2026

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano se trasladaron al lugar. Las fuerzas de seguridad mantienen presencia al interior del penal y en sus alrededores, mientras realizan acciones para recuperar el control y asegurar el perímetro.

Como parte del despliegue, un helicóptero de las Fuerzas Armadas sobrevoló a baja altura el centro penitenciario de Mazatlán. En tanto, los cuerpos de emergencia continúan a la espera de autorización para ingresar y atender a las personas que pudieran haber resultado heridas.

Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no ha difundido un informe detallado sobre el origen de la confrontación, el módulo donde comenzó, las armas presuntamente utilizadas o la identidad y condición de las posibles víctimas.

La Fiscalía General del Estado deberá realizar las diligencias correspondientes para recabar indicios, identificar a las personas afectadas y determinar posibles responsabilidades. También tendrá que esclarecer cómo ingresaron las armas de fuego al centro penitenciario y si existieron fallas en los controles de seguridad.

Por el momento, no hay información oficial que relacione el enfrentamiento con alguna de las facciones criminales que operan en Sinaloa.

Un motín en el penal El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, deja seis personas sin vida y 15 heridas



Custodios reportaron detonaciones de arma de fuego dentro del Centro Penitenciario El Castillo, al sur de Mazatlán, durante un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad.… pic.twitter.com/lFofDt6oln — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 8, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT