Morena Aguascalientes se deslinda del autor de las amenazas al obispo Juan Espinoza

Morena Aguascalientes se deslinda del autor de presuntas amenazas contra el obispo Juan Espinoza.

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Aguascalientes condenó las presuntas amenazas contra el obispo de la entidad, Juan Espinoza Jiménez, atribuidas a una persona identificada en redes sociales como “José Lápiz”, quien supuestamente habría ofrecido 40 mil pesos para atentar contra la integridad del religioso.

En un comunicado, la dirigencia estatal morenista se deslindó de cualquier vínculo con el señalado y aseguró que no tiene conocimiento de que pertenezca a sus filas, por lo que rechazó que sus expresiones o acciones representen al partido.

“Morena Aguascalientes no tiene conocimiento de vínculo alguno de esta persona con nuestro partido, ni reconoce que sus expresiones o actuaciones representen de manera alguna a nuestro Movimiento”, señaló.

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La organización política sostuvo que rechaza cualquier manifestación que promueva la violencia, la intimidación o las amenazas contra una persona, independientemente de sus creencias, convicciones o actividad pública.

Asimismo, consideró necesario que las autoridades competentes investiguen los hechos y, en caso de que se acrediten conductas ilícitas, determinen las responsabilidades correspondientes conforme a derecho y con respeto al debido proceso.

“En Morena sostenemos que las diferencias deben resolverse siempre mediante el diálogo, el respeto y las vías pacíficas. Ninguna amenaza, acto de violencia o incitación a cometer un delito puede justificarse en nombre de nuestro Movimiento”, enfatizó.

El pronunciamiento se produce ante las denuncias sobre las presuntas intimidaciones contra el obispo Juan Espinoza Jiménez. No obstante, el comunicado partidista no aporta elementos para confirmar la identidad del presunto responsable ni la existencia de una relación con Morena.

Por ello, corresponderá a las autoridades esclarecer el origen de las amenazas, verificar si existió una oferta de recompensa y, en su caso, establecer las responsabilidades legales correspondientes.

Más temprano, “José Lápiz” sostuvo que sus críticas contra integrantes de la Iglesia no implican que busque causarles daño.

“Una cosa es que los critique, a que los quiera mandar antes de tiempo con San Pedro”, indicó en un video publicado en las redes sociales.

Por último, “José Lápiz” rechazó contar con un registro de afiliación formal al partido Morena, precisando que sus expresiones públicas de apoyo al movimiento político no implican una militancia institucional.

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JVR