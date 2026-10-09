Exigen indagar amenazas contra obispo

Un grupo de jóvenes de la organización ciudadana Actívate se movilizó este jueves en Aguascalientes para entregar más de 13 mil firmas y exigir que continúe la investigación por las presuntas amenazas contra el obispo Juan Espinoza Jiménez, luego de que en redes sociales se difundiera un mensaje que ofrecía dinero a cambio de agredirlo.

Los participantes acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar que la carpeta de investigación permanezca abierta y que las autoridades realicen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.

La movilización se produjo después de que circulara una publicación atribuida al creador de contenido José Lápiz, en la que presuntamente ofreció inicialmente 40 mil pesos a quien atentara contra la integridad del jerarca católico. La FGE investiga el caso por posibles delitos de amenazas y apología del delito.

El TIp: EL youtuber José Lápiz negó haber ofrecido dinero para atentar contra el religioso y aseguró que sus videos fueron manipulados por sus detractores con inteligencia artificial.

La organización Actívate impulsó una campaña de recolección de firmas para solicitar la intervención de las autoridades y reclamar medidas de protección para el obispo y otros integrantes de la Iglesia que pudieran encontrarse en riesgo.

El caso generó reacciones de integrantes de la Iglesia católica y de ciudadanos, luego de que el obispo realizara críticas a la situación de inseguridad y presuntos actos de corrupción en el país durante sus homilías.

En paralelo, el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, informó que se realizan acciones de vigilancia para proteger la integridad de Juan Espinoza Jiménez.

Por su parte, el obispo afirmó que se encuentra tranquilo y que no se siente intimidado. Sin embargo, expresó preocupación por el clima de polarización y por la posibilidad de que las agresiones busquen silenciar las opiniones de la Iglesia.