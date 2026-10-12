Rescatan a 32 personas atrapadas por lluvias en Ensenada

El traslado seguro del grupo de 32 personas y mascotas atrapadas por la crecida de ríos se concretó en el rancho Génesis.

Un operativo aéreo de auxilio logró poner a salvo a 32 personas y tres mascotas que permanecían incomunicadas en el rancho Génesis, ubicado en Ensenada, Baja California, debido a los severos encharcamientos e inundaciones causados por el paso de la tormenta tropical Rachel en la entidad.

El grupo de damnificados, integrado por nueve hombres, diez mujeres y trece niñas y niños, quedó aislado ante la imposibilidad de transitar por las rutas terrestres habituales, las cuales sufrieron deslaves y severos cortes en la infraestructura de caminos rurales.

Para concretar la evacuación sin registrar lesionados, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó una aeronave de rescate que ejecutó un vuelo de reconocimiento inicial e ingreso de especialistas, seguido de cinco traslados aéreos continuos hacia refugios y zonas fuera de peligro.

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El despliegue de las Fuerzas Armadas derivó de las gestiones directas realizadas por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para obtener el apoyo inmediato de las instituciones federales ante la contingencia meteorológica.

En las maniobras en tierra y aire coadyuvó personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, cuerpo de socorro que mantuvo el monitoreo constante sobre la evolución del fenómeno y el estado de salud de la población asentada en los puntos críticos de Ensenada.

La gestión directa ante las instancias federales para autorizar el despliegue aéreo inmediato fue encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda. ı Foto: Especial.

“Agradezco a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien respondió a nuestro llamado y brindó el respaldo del Gobierno de México para salvar a estas familias. Mi reconocimiento a las mujeres y hombres de la Defensa por su entrega y compromiso”, expresó Avila Olmeda al concluir las tareas de rescate.

Tras la contingencia, la administración estatal ordenó la inmediata apertura de centros de acopio de víveres, agua embotellada y artículos de higiene personal en las instalaciones del DIF Estatal y los DIF municipales, convocando al apoyo de la ciudadanía para atender a los afectados.

Finalmente, las autoridades de la entidad confirmaron que los trabajos continuarán en la zona rural con labores de reconstrucción, evaluación de pérdidas en viviendas y distribución constante de ayuda humanitaria para las comunidades históricamente expuestas a desastres provocados por precipitaciones extremas en el noroeste del país.

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JVR